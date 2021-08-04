Известный актер поссорился с дочкой из-за слова на букву П

Интервью вышло под заголовком “Мэтт Деймон — последний из голливудских мужчин-лидеров?” и наделало много шума в Сети. Все началось с того, что актер рассказал о семейном конфликте. Однажды за столом Мэтт произнес оскорбительное слово на букву F (faggot, — прим. ред.), которое применяется по отношению к геям. В русском языке есть аналоги этого слова на букву П (в переводе с английского — “педик”, — прим. ред.).

“Несколько месяцев назад я неудачно пошутил, а потом получил целый трактат от своей дочери. Она тогда встала из-за стола и ушла. Я сказал: „Да ладно тебе, это же шутка! Я произношу это слово в фильме ‚Застрял в тебе’!” Она ушла в свою комнату и написала прекрасный и очень длинный трактат о том, почему это слово опасно. Я сказал: „Больше я это ругательство на букву П не употребляю! Я все понял“”, — рассказал Деймон.

Actor Matt Damon and wife Luciana Barroso Damon and their children all support Human Rights. pic.twitter.com/Zq52iZvt2x — VonVictor Rosenchild (@Rosenchild) September 22, 2015

Актер добавил, что во времена его детства в Бостоне это слово употребляли все вокруг, придавая ему разные смыслы. Пользователи Твиттера принялись гадать, при каких обстоятельствах Деймон произнес за столом ругательство — его дочь попросила передать кетчуп, и?.. Что произошло дальше?

Многим эта ситуация показалась смешной. Пользователь Shamir написал, что дочь Мэтта Деймона заслуживает Нобелевской премии мира, а Paul Lander попросил ее поговорить с рэпером DaBaby. Пользователь Rhett предрек девочке будущее командующей прайд-парадом в 2022 году.

Иронично, но в том же интервью Деймон признался, что старается больше молчать, чтобы его слова не попали в очередной раз в заголовки различных изданий. Так и случилось — актера осудили за то, что он в повседневной жизни употреблял запретное слово, а колумнист USA Today Майкл Стерн написал, что хотел бы отменить Деймона. По его мнению, шутить об оскорблениях в сторону геев в 2021 году неприемлемо.