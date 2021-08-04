Обыкновенное чудо: как убрать отеки с лица за 30 минут

Инге рассказала изданию DailyMail о фейсбилдинге и дала несколько конкретных рекомендаций по устранению отеков.

Смогли они - сможете и вы

”Упражнения для лица - давно известная практика, но почему-то многие до сих пор удивляются, что на лице 21 мимическая мышца. Люди тренируют свое тело, чтобы оно было подтянутым и красивым. С лицом абсолютно все то же самое”, - объясняет эксперт.

В доказательство Терон показала своих клиентов, которые буквально за десять минут упражнений и зарядки для лица, достигли впечатляющих результатов. И все это в домашних условиях, следуя лишь инструкциям Инге.

Смогли они - сможете и вы. Специалист подсказала несколько простых и эффективных упражнений: делая их ежедневно, можно изменить форму своего лица без уколов красоты и операций.

Упражнение N 1

Cожмите кулак и положите на него подбородок так, будто о чем-то сильно задумались. Крепко надавите на руку нижней частью лица, затем в этом положении широко откройте рот. Повторите десять раз.

Упражнение N 2

Выдвиньте нижнюю челюсть вперед так, чтобы нижние зубы касались верхней губы. Высоко поднимите подборок вверх и удерживайтесь в таком положении пять секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите пять раз.

Упражнение N 3

Поставьте указательные пальцы за уголки ваших губ, широко улыбнитесь и потяните их в разные стороны. Представьте, что вы произносте протяжный звук “и”, и задержитесь в таком положении на десять секунд. Повторите пять раз. Если вы будете делать это упражнение ежедневно, то забудете о том, что такое ботокс.

Упражнение N 4

Положите указательный палец на зону между бровей и крепко ее зажмите. Затем начинайте поднимать брови так высоко, как можете, после чего возвращайтесь в исходное положение. Повторите десять раз или больше.

Утренняя красота начинается с вечера

