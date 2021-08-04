"Я как красная тряпка. Но я этого не хотел!" Три истории латвийцев, которым оказалось тесно в рамках своего гендера

В истории можно найти множество примеров обществ, где гендерная идентичность не ограничивалась бинарной (не только мужчина или женщина). “Небинарная идентичность — относительно новый термин, но сам феномен не новый и не уникальный”, — говорит председатель объединения ЛГБТ и их друзей Mozaika Кристине Гарина.

В современном мире все больше примеров, когда бинарная гендерная модель становится более гибкой. Недавно легальная возможность выбрать третий гендер помимо двух привычных появилась в Аргентине. Согласно данным неправительственной организации Human Rights Watch, среди государств, признавших третий гендер, числятся Мальта, Канада, Новая Зеландия, Непал, некоторые штаты США и Индия.

Сколько небинарных людей в Латвии? Кристине Гарина говорит, что доля таких людей во всех обществах примерно одинакова. То, насколько они заметны, во многом зависит от открытости самих людей и общества. “Когда-то их называли бунтарями. Сейчас молодые люди могут принять себя, задуматься над этими проблемами, бросить вызов нормам”, — говорит Гарина.

Владлен/Vencheska Baltique (он/она/они, 22 года)

Vencheska Baltique (Венческа) — сценический образ 22-летнего Владлена. Вместе с другими дрэг-квин (артистами-мужчинами, использующими женские образы) он выступал в рижских клубах TOP и Golden, участвовал в Baltic Pride. В этом году Венческа выступит в качестве перформера на фестивале LAMPA, а также примет участие в мероприятиях Baltic Pride 2021.