Психические заболевания удваивают риск смерти от ковида

Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Экс-Марсель (Франция), опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Авторы провели систематический обзор и метаанализ данных, полученных в ходе 16 исследований из семи стран мира: США, Великобритании, Южной Кореи, Франции, Испании, Дании и Израиля. Все эти исследования были посвящены изучению связи между психическими заболеваниями и риском тяжелой формы коронавирусной инфекции. В общей сложности в исследованиях принимало участие более 19 тысяч пациентов с различными психическими расстройствами.

В итоге исследователи установили, что, по сравнению с пациентами без психиатрического диагноза, у людей с расстройствами психики риск скончаться от ковида повышен в 1,75 раза.

А в случае пациентов с особенно серьезными заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство, этот риск повышен в 2,26 раза.

Как предполагают ученые, такой эффект, помимо социальных факторов, может быть связан с тем, что у пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями снижена способность иммунной системы защищать организм от вирусных инфекций.