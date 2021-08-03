Как развивать у ребёнка финансовую грамотность? 3 главных шага от эксперта из Эстонии
“Деньги по-прежнему являются неудобной темой для многих, но с детьми следует обсуждать их повседневные расходы и накопление с раннего возраста, чтобы они понимали, как работают деньги, и какова их ценность”, — сказал Ясинский. Он добавил, что денежные вопросы следует обсуждать не только тогда, когда ребёнок небрежно обращается с деньгами. Это надо делать ежедневно. Таким образом, ребёнок будет чувствовать себя вовлечённым в тему, возрастает и взаимное доверие между ребёнком и родителями.
Первый шаг: карманные деньги
“Карманные деньги — хороший повод, чтобы начать развивать денежную мудрость. Он учит ребёнка обращаться с деньгами самостоятельно и позволяет ему понять их ценность. В то же время не рекомендуется давать карманные деньги только за выполнение домашних обязанностей, потому что в какой-то момент ребёнок может отказаться от денег, и решит, что обязанности по дому теперь можно не выполнять”, — пояснил Ясинский. Кроме того, такой подход не позволяет ребёнку планировать расходы и управлять своими финансами.
Для определения суммы карманных денег рекомендуется учитывать ежемесячный доход и расходы семьи. “В зависимости от возраста ребёнка карманные деньги можно давать либо раз в месяц, либо меньшими суммами несколько раз в месяц. Детям, которые только начинают учиться обращаться с деньгами, рекомендуется сначала давать карманные деньги только на несколько дней”, — пояснил руководитель партнёрских отношений Luminor. Если ребёнок потратил все свои карманные деньги за короткое время, рекомендуется придерживаться фиксированной суммы. Поэтому также важно следить за тем, как подросток обращается с деньгами. Если выданные на месяц карманные деньги тратятся в течение недели, это необходимо обсудить, чтобы ребёнок научился лучше рассчитывать свои расходы.
Сумма карманных денег также может быть скорректирована в соответствии с деятельностью ребёнка, например, если ребёнок отправляется в школьную поездку, где питание уже включено, то карманных деньги можно дать меньше, поскольку у подростка во время поездки будет меньше дополнительных расходов, чем во время занятий в школе. Важно также обсудить с ребёнком, как экономить на повседневных расходах. Например, вместо того, чтобы постоянно покупать чипсы в школе, ребёнок может иногда брать что-нибудь из дома.
Второй шаг: банковская карточка
Банковская карточка позволяет ребёнку познакомиться с различными банковскими услугами, такими как использование банкомата или безопасная навигация в интернет-банке. Кроме того, родителям легче контролировать расходы своего ребёнка и при необходимости устанавливать лимиты. “Молодые люди чаще совершают покупки на основе эмоций, и могут даже не вспомнить, куда ушли их карманные деньги. Если у родителей есть обзор привычек ребёнка в интернет-банке, они могут при необходимости обсудить с ребёнком, как более ответственно распоряжаться деньгами”, — пояснил Ясинский.
Умение считать может быть первым показателем готовности ребёнка к владению банковской карточкой. Это — отличный способ развить в ребёнке самостоятельность, ответственность и финансовую грамотность. Кроме того это удобный способ для родителей делать переводы или контролировать банковский баланс своего ребёнка.
Шаг третий: сбережение
“Ребёнок гораздо лучше понимает, сколько времени требуется для достижения финансовой цели, если его поощряют откладывать на определённую цель, например на игрушку или телефон. После покупки у молодого человека появляется чувство выполненного долга”, — пояснил Ясинский.
Важно помнить, что дети учатся у родителей. В результате один из способов закрепить в семье привычку к накоплению — откладывать на что-нибудь, например, на поездку в отпуск.