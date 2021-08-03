Как развивать у ребёнка финансовую грамотность? 3 главных шага от эксперта из Эстонии

“Деньги по-прежнему являются неудобной темой для многих, но с детьми следует обсуждать их повседневные расходы и накопление с раннего возраста, чтобы они понимали, как работают деньги, и какова их ценность”, — сказал Ясинский. Он добавил, что денежные вопросы следует обсуждать не только тогда, когда ребёнок небрежно обращается с деньгами. Это надо делать ежедневно. Таким образом, ребёнок будет чувствовать себя вовлечённым в тему, возрастает и взаимное доверие между ребёнком и родителями.

Первый шаг: карманные деньги

“Карманные деньги — хороший повод, чтобы начать развивать денежную мудрость. Он учит ребёнка обращаться с деньгами самостоятельно и позволяет ему понять их ценность. В то же время не рекомендуется давать карманные деньги только за выполнение домашних обязанностей, потому что в какой-то момент ребёнок может отказаться от денег, и решит, что обязанности по дому теперь можно не выполнять”, — пояснил Ясинский. Кроме того, такой подход не позволяет ребёнку планировать расходы и управлять своими финансами.

Для определения суммы карманных денег рекомендуется учитывать ежемесячный доход и расходы семьи. “В зависимости от возраста ребёнка карманные деньги можно давать либо раз в месяц, либо меньшими суммами несколько раз в месяц. Детям, которые только начинают учиться обращаться с деньгами, рекомендуется сначала давать карманные деньги только на несколько дней”, — пояснил руководитель партнёрских отношений Luminor. Если ребёнок потратил все свои карманные деньги за короткое время, рекомендуется придерживаться фиксированной суммы. Поэтому также важно следить за тем, как подросток обращается с деньгами. Если выданные на месяц карманные деньги тратятся в течение недели, это необходимо обсудить, чтобы ребёнок научился лучше рассчитывать свои расходы.