Таллиннская пиццерия попала в ТОП-50 лучших в Европе

Расположенная в Таллинне Kaja Pizza Köök заняла в рейтинге 46 место.

Лидером рейтинга стала в этом году Peppe Pizzeria из Парижа. В первой пятерке также заведения из Вены, Мадрида, Лондона и Копенгагена.

Несмотря на то, что это итальянская премия, итальянцы не соревнуются вместе с другими европейцами, для них есть отдельный рейтинг, который в этом году он еще не опубликован.

В прошлом Kaja Pizza Köök уже входила в рейтинг “Топ-50 лучших пиццерий Европы”, так, в 2020 году она заняла в нем 50-е место, в 2019-м — 47-е.

Кроме того Kaja Pizza Köök вместе с рестораном OKO из Виймси в этом году вошла в “ТОП-50 лучших пицц Европы” по версии портала “Big 7 Travel”, где заняла 42-е место (у OKO — 44-е место).