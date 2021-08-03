6 типичных фраз мужчин, которые не хотят отношений

“Я не умею любить”

Или “я никогда не влюбляюсь”. Такой фразой мужчин явно стремится продемонстрировать вам, что растопить его сердце не получится. Мол, многие пытались, но он все ищет ту самую, но никак не найдет. А пока поиски продолжаются, он весело проводит время и предлагает ненавязчивое “общение” каждой понравившейся девушке. Удобная позиция, когда не хочешь показаться плохим парнем, но и давать какие-то обещания тоже не собираешься. И отношения тебе на самом деле не нужны.

“Мне сейчас не до этого”

Потому что много работы, надо вставать на ноги или просто в жизни как-то все идет не так и с этим надо разобраться. На самом же деле эта фраза означает, что мужчина совершенно не уверен в том, что хочет связать свою жизнь именно с вами. Возможно, он в целом против серьезных отношений, но в топе претенденток вы у него явно числитесь не на первом месте. Он звонит вам, когда хочет хорошо провести время, а потом может без зазрения совести пропасть на несколько недель. Ведь он говорил, что ему не до этого, а значит, и обижаться вам тут не на что.

“Я не хочу портить наше общение”

Или дружбу. Хотя, иногда они же используют фразу “дружбу сексом не испортишь”. Но серьезные отношения с обязательствами — это все же немного другое. Обычно мужчина говорит, что не хочет портить общение, когда не уверен, что из вас получится такой партнер, какой кажется ему идеальным. Ведь когда девушка очень сильно нравится, их обычно не смущают всевозможные риски. Точнее, они про это даже не вспоминают. Поэтому если ваш потенциальный возлюбленный говорит что-то подобное, лучше не надеяться на красивый и долгий роман. Кто знает, когда его сомнение на счет вас рассеется. И произойдет ли это вообще.

“Я очень плохой”