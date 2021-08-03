Пицца, закуска и десерт: 5 необычных блюд из обычных кабачков
Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью
Понравится даже тем, кто равнодушен к овощам. Кабачки пропитываются сливочным соусом и буквально тают во рту.
Ингредиенты:
- 3 небольших кабачка
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1 стакан молока
- 2 яйца
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок базилика
- 200 г брынзы
- 100 г тертого твердого сыра
- растительное масло для смазывания
Приготовление:
Кабачки помойте и очистите от кожуры. Нарежьте их тонкими кружками и отварите до полуготовности (3 минуты).
Пока кабачки остывают, приготовьте соус. Обжарьте на сливочном масле муку. Добавьте к ней молоко и яйца, предварительно взбитые венчиком. Тщательно перемешайте, чтобы в муке не было комков. Посолите, поперчите и уберите с огня.
Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее кабачки внахлест.
Измельчите зелень и разотрите ее с брынзой. Выложите эту смесь на кабачки. Залейте все соусом и посыпьте тертым сыром. Выпекайте 20-25 минут при температуре 200 °С.
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Кабачковая пицца
Блюдо, которым можно удивить и досыта накормить семью. При этом никаких хлопот с тестом.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 1 яйцо
- 1 пучок укропа
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок зеленого лука
- 5 ст. л. муки
- ½ ч. л. соли;
- черный молотый перец по вкусу
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- 1 куриная грудка
- 1 помидор
- 100 г твердого тертого сыра
Приготовление:
Помойте и натрите на крупной терке кабачки, отожмите сок. Смешайте с яйцом, мелко рубленной зеленью и просеянной мукой. Посолите и поперчите.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями. Выложите в нее кабачковое тесто. Толщина должна быть примерно 1 см. Сверху выложите порезанное отварное куриное филе (можно заменить на колбасу) и ломтики помидора. Посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 25-30 минут.
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Маринованные кабачки
Эта легкая остро-сладкая закуска пользуется большой популярностью на пикниках и может долго храниться в холодильнике.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 1 ч. л. соли
- 2 зубчика чеснока
- 1 пучок укропа
- ½ ч. л. черного молотого перца
- ½ ч. л. красного перца хлопьями
- 2 ст. л. 9% уксуса
- 6 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. меда
Приготовление:
Кабачки промойте и нарежьте тонкими ломтиками, засыпьте солью и оставьте на 20-30 минут.
Приготовьте маринад: смешайте измельченный чеснок, укроп, перцы, столовый уксус, оливковое масло и мед. Если последний кристаллизовался, растопите его на водяной бане или в микроволновке.
Отожмите кабачки от сока, залейте маринадом и уберите в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь.
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Хрустящие кабачки фри в духовке
Кабачки фри в хрустящей панировке - здоровая альтернатива крахмалистым картофельным ломтикам, обжаренным в литрах кипящего масла.
Ингредиенты:
- 2 кабачка среднего размера
- ½ стакана муки
- 2 яйца
Для панировки:
- 1 стакан панировочных сухарей
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ½ ст. л. смеси сушеных прованских трав
- ¼ стакана тертого твердого сыра
- соль по вкусу
Приготовление:
Кабачки нарежьте брусочками сантиметровой толщины. Соедините вместе все ингредиенты для панировки. Обваляйте брусочки в муке, окуните в яйцо, дайте излишкам стечь, а затем посыпьте смесью для панировки. Запекайте кабачки фри в разогретой до 210’C духовке около 18-20 минут, в середине приготовления переверните кусочки на другую сторону. Подавайте горячими с кечупом, горчицей или любым соусом.
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