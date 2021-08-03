Рецепты
03.08.2021, 12:20

Пицца, закуска и десерт: 5 необычных блюд из обычных кабачков

 
DELFI Woman (Латвия)
Photo by Les Bourgeonniers from Pexels
Сезон кабачков в разгаре. Пикантные с брынзой или в остро-сладком маринаде, хрустящие под пиво или тающие во рту в виде шоколадного десерта — выбирайте, как удивить друзей и родных оригинальными блюдами из самых обычных кабачков.

Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью

Понравится даже тем, кто равнодушен к овощам. Кабачки пропитываются сливочным соусом и буквально тают во рту.

Ингредиенты:

  • 3 небольших кабачка
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 стакан молока
  • 2 яйца
  • соль и черный молотый перец по вкусу
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок базилика
  • 200 г брынзы
  • 100 г тертого твердого сыра
  • растительное масло для смазывания

Приготовление:

Кабачки помойте и очистите от кожуры. Нарежьте их тонкими кружками и отварите до полуготовности (3 минуты).

Пока кабачки остывают, приготовьте соус. Обжарьте на сливочном масле муку. Добавьте к ней молоко и яйца, предварительно взбитые венчиком. Тщательно перемешайте, чтобы в муке не было комков. Посолите, поперчите и уберите с огня.

Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее кабачки внахлест.

Измельчите зелень и разотрите ее с брынзой. Выложите эту смесь на кабачки. Залейте все соусом и посыпьте тертым сыром. Выпекайте 20-25 минут при температуре 200 °С.

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Кабачковая пицца

Блюдо, которым можно удивить и досыта накормить семью. При этом никаких хлопот с тестом.
Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 1 яйцо
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок зеленого лука
  • 5 ст. л. муки
  • ½ ч. л. соли;
  • черный молотый перец по вкусу
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • 1 куриная грудка
  • 1 помидор
  • 100 г твердого тертого сыра


Приготовление:
Помойте и натрите на крупной терке кабачки, отожмите сок. Смешайте с яйцом, мелко рубленной зеленью и просеянной мукой. Посолите и поперчите.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями. Выложите в нее кабачковое тесто. Толщина должна быть примерно 1 см. Сверху выложите порезанное отварное куриное филе (можно заменить на колбасу) и ломтики помидора. Посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 25-30 минут.

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Маринованные кабачки


Эта легкая остро-сладкая закуска пользуется большой популярностью на пикниках и может долго храниться в холодильнике.
Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 1 ч. л. соли
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 пучок укропа
  • ½ ч. л. черного молотого перца
  • ½ ч. л. красного перца хлопьями
  • 2 ст. л. 9% уксуса
  • 6 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. меда


Приготовление:
Кабачки промойте и нарежьте тонкими ломтиками, засыпьте солью и оставьте на 20-30 минут.

Приготовьте маринад: смешайте измельченный чеснок, укроп, перцы, столовый уксус, оливковое масло и мед. Если последний кристаллизовался, растопите его на водяной бане или в микроволновке.
Отожмите кабачки от сока, залейте маринадом и уберите в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь.

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Хрустящие кабачки фри в духовке


Кабачки фри в хрустящей панировке - здоровая альтернатива крахмалистым картофельным ломтикам, обжаренным в литрах кипящего масла.

Ингредиенты:

  • 2 кабачка среднего размера
  • ½ стакана муки
  • 2 яйца


Для панировки:

  • 1 стакан панировочных сухарей
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ½ ст. л. смеси сушеных прованских трав
  • ¼ стакана тертого твердого сыра
  • соль по вкусу


Приготовление:

Кабачки нарежьте брусочками сантиметровой толщины. Соедините вместе все ингредиенты для панировки. Обваляйте брусочки в муке, окуните в яйцо, дайте излишкам стечь, а затем посыпьте смесью для панировки. Запекайте кабачки фри в разогретой до 210’C духовке около 18-20 минут, в середине приготовления переверните кусочки на другую сторону. Подавайте горячими с кечупом, горчицей или любым соусом.
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