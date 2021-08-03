Пицца, закуска и десерт: 5 необычных блюд из обычных кабачков

Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью

Понравится даже тем, кто равнодушен к овощам. Кабачки пропитываются сливочным соусом и буквально тают во рту.

Ингредиенты:

3 небольших кабачка

50 г сливочного масла

2 ст. л. муки

1 стакан молока

2 яйца

соль и черный молотый перец по вкусу

1 пучок петрушки

1 пучок базилика

200 г брынзы

100 г тертого твердого сыра

растительное масло для смазывания

Приготовление:

Кабачки помойте и очистите от кожуры. Нарежьте их тонкими кружками и отварите до полуготовности (3 минуты).

Пока кабачки остывают, приготовьте соус. Обжарьте на сливочном масле муку. Добавьте к ней молоко и яйца, предварительно взбитые венчиком. Тщательно перемешайте, чтобы в муке не было комков. Посолите, поперчите и уберите с огня.

Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее кабачки внахлест.

Измельчите зелень и разотрите ее с брынзой. Выложите эту смесь на кабачки. Залейте все соусом и посыпьте тертым сыром. Выпекайте 20-25 минут при температуре 200 °С.

* * *

Кабачковая пицца

Блюдо, которым можно удивить и досыта накормить семью. При этом никаких хлопот с тестом.

Ингредиенты:



2 средних кабачка

1 яйцо

1 пучок укропа

1 пучок петрушки

1 пучок зеленого лука

5 ст. л. муки

½ ч. л. соли;

черный молотый перец по вкусу

50 г сливочного масла

2 ст. л. панировочных сухарей

1 куриная грудка

1 помидор

100 г твердого тертого сыра



Приготовление:

Помойте и натрите на крупной терке кабачки, отожмите сок. Смешайте с яйцом, мелко рубленной зеленью и просеянной мукой. Посолите и поперчите.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями. Выложите в нее кабачковое тесто. Толщина должна быть примерно 1 см. Сверху выложите порезанное отварное куриное филе (можно заменить на колбасу) и ломтики помидора. Посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 25-30 минут.

* * *

Маринованные кабачки



Эта легкая остро-сладкая закуска пользуется большой популярностью на пикниках и может долго храниться в холодильнике.

Ингредиенты:

