Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет отцом в седьмой раз

Жена Бориса Джонсона рассказала, что беременности предшествовала трагедия: “В начале года я пережила выкидыш, что разбило мне сердце. Я невероятно счастлива, что забеременела снова, но я также очень сильно нервничаю. Многим людям приходится очень нелегко из-за проблем с фертильностью, особенно когда на платформах наподобие Инстаграма видишь только счастливые фото и кажется, будто у всех все благополучно”.

British PM Boris Johnson’s wife announces the couple are expecting their second child https://t.co/qBvhdgS1rh — South China Morning Post (@SCMPNews) July 31, 2021

Ожидается, что ребенок появится на свет в декабре, примерно под Рождество. В посте Кэрри Джонсон употребила выражение rainbow baby, так говорят про ребенка, который был зачат вскоре после выкидыша, на что обратили внимание мировые СМИ.

Кэрри Джонсон добавила, что с ней связались люди, которые тоже пережили потерю ребенка. Их поддержка помогла ей. Для нее ребенок станет вторым - в апреле 2020 года родился ее первенец, Уилфред Джонсон. А у Бориса Джонсона в общей сложности три дочери и три сына от предыдущих отношений.

В соцсетях премьер-министру припомнили, что когда-то он выразил опасения по поводу перенаселения планеты, и то, что он жаловался на свою зарплату в 157 тысяч фунтов стерлингов.

Во втором браке с Мариной Уилер у Джонсона родились две дочери - Лара и Кассия и два сына - Теодор и Майло. С Уилер премьер-министр был в браке с 1993 года. А искусствовед Хелен Макинтайр в 2009 году родила внебрачную дочь Джонсона, Стефани.

Джонсон развелся с Уилер в 2018 году. Начался его роман с коллегой по Консервативной партии Кэрри Саймондс. Новорожденному сыну пары пришлось провести некоторое время в отделении интенсивной терапии. Малыш заразился коронавирусом. Его назвали Уилфред Лоури Николас в честь своих дедушек и врачей, которые спасли ему жизнь.

Джонсон женился на Саймондс в мае 2021 года и стал первым с 1822 года британским премьер-министром, заключившим брак после своего избрания на эту должность. До него на повторный брак решился Роберт Банкс Дженкинсон.