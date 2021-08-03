Тест на креативность: просто, надежно (и вы сами можете его пройти)

Кстати, вы сами можете пройти его, и даже лучше сделать это до того, как вы ознакомитесь с его сутью — результат окажется объективнее (правда, тест требует знания английского).

Ну а теперь о самом методе. Он получил название “тест расходящихся ассоциаций” (Divergent Association Task или DAT — не путать с применяемым в социальной психологии IAT — “тестом неявной ассоциации”). Тест предлагает вам назвать 10 существительных, максимально расходящихся или отстоящих друг от друга по значению. К примеру, кошка и книга отстоят дальше друг от друга, чем кошка и собака.

Затем в дело вступает компьютерный алгоритм, который просчитывает семантическую дистанцию — то есть насколько отстоят друг от друга по смыслу подобранные слова.

“Сразу несколько теорий предполагают, что креативные люди способны генерировать более разносторонние идеи, — пишут ученые в сворей работе, опубликованной в издании PNAS. — Если это в самом деле так, то просто выбирая не связанные друг с другом слова, а затем вычисляя семантическую дистанцию между ними, можно объективно измерить дивергентное мышление”.

DAT дополняет, отчасти заменяет и конкурирует с двумя ранее использовавшимися тестами: тестом на альтернативное применение (когда вам нужно придумать макисмально возможное число применений данному объекту) и тестом ассоциативного моста (когда два слова нужно связать третьим).

При испытаниях почти на 9 тысячах добровольцах тест DAT показал, что может оценить креативность ничуть не хуже, а то и лучше других, более сложных методов измерения. К тому же его широкий демогарфический диапазон позволяет применять его для широкомасштабных исследований.

Ключевым преимуществом нового теста является то, что он прост, его легко проходить, оценку результатов проводит компьютерная программа, а не люди, которые могут дать предвзятую оценку.

Среди минусов сам Олсон отмечает, что тест “замеряет лишь частичку одного аспекта креативности”.