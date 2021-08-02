5 самых опасных дней в августе 2021 года

1 августа - соединение Меркурия и Солнца

Первый день августа будет опасным, потому что Меркурий и Солнце окажутся в соединении. Это всегда очень опасный аспект, который происходит относительно часто. Солнце и Меркурий встретятся в Знаке Льва, что говорит лишь об одном - нас ждут проблемы в организации рабочего процесса и в общении. Финансовая сторона жизни тоже может быть затронута, но в ней не будет столько проблем, сколько могло быть, будь Меркурий и Солнце в другом Знаке.

13 августа - пятница 13

Пятница 13 - это по определению опасный день. 13 числа не будет никаких благоприятных астрономических событий, за исключением пребывания растущей Луны в Весах. Луна под воздействием стихии Воздуха поможет проще относиться к возникающим проблемам, но это не избавит нас от неурядиц. Будьте осторожнее в этот день, следите за словами и мыслями. Не желайте никому зла и излучайте позитив.

19 августа - Меркурий в соединении с Марсом

Меркурий и Марс в соединении - это очень опасный аспект, причем нет абсолютно никакой разницы, в каких Знаках Зодиака эти планеты находятся в этот момент. В данном аспекте плохо абсолютно все, поэтому 19 число можно считать самым опасным днем августа после пятницы 13. Люди в этот день будут жестокими, жадными, скрытными и очень эгоистичными. Ждать от кого-то поддержки не стоит, а вот предательства будут крайне распространенным явлением. Также астрологи отмечают, что в этот день многие люди изменяют своим вторым половинкам и бесцельно тратят деньги, поскольку просто не могут бороться с соблазнами.

20 августа - Уран становится ретроградным

20 числа Уран развернется и начнет движение в обратном направлении. Весь остаток 2021 года он пробудет в этом состоянии. Пока данная планета движется назад, у нас будут возникать мелкие проблемы и неурядицы во всех сферах. Что касается 20 августа, то этот день отметится переживаниями, спонтанными обидами и неприятными воспоминаниями.

30 августа - Меркурий переходит в Знак Весов

Меркурий в Весах не очень опасен, но такое положение планеты сделает нас более халатными, неосмотрительными. Ухудшится память, а голова забьется всяким мусором. В этот день будьте осторожнее вдвойне, ведь есть шанс пойти по неверному пути. Люди могут говорить обидные вещи, давать пустые обещания. Отличать правду от лжи будет заметно тяжелее, что плохо скажется как на финансовой, так и на любовной сфере.