Посол ООН без шансов на медаль и героиня фильма Netflix. Кто такая Юсра Мардини — главная звезда команды беженцев на Олимпиаде в Токио?

Юсра Мардини пять лет упорно готовилась к Олимпийским играм в Токио. Однако в итоге — худшее время из всех участниц дистанции 100 метров баттерфляем. Но спортсменка не отчаивается, у нее — большие планы на будущее.

Победительница без шансов на победу

Юсра Мардини родилась в Сирии, бежала из страны и с 2015 года живет в Германии. Девушка участвует в Олимпийских играх уже во второй раз, и уже во второй раз она представляет команду беженцев. “Для меня участие в Олимпиаде в Токио — даже более эмоциональное событие, чем Рио-де-Жанейро пять лет назад”, — заявила пловчиха сразу после того, как была отобрана в команду.



В своей любимой дисциплине Мардини все еще более чем на десять секунд отстает от лучших пловчих мира. Но ей как участнице Олимпийской сборной беженцев (Refugee Olympic Team, ROC) и не требовалось соответствовать олимпийским стандартам. Международный олимпийский комитет утвердил команду для участия в Олимпийских играх в Токио из 29 спортсменов. Семеро из них в настоящее время проживают в Германии.

Юсра Мардини — самая известная из них. Пять лет назад, после своего первого выступления в Олимпийских играх в Бразилии, она попала в заголовки газет, благодаря своей печальной и одновременно трогательной истории бегства. Вместе с сестрой им пришлось в течение трех с половиной часов плыть по морю, таща за собой полуспущенную резиновую лодку в другими беженцами. Сестрам удалось спасти от верной гибели 18 человек. Никто другой из беженцев, отправившихся в дальний путь в той лодке, плавать не умел.

Посол ООН, аудиенция в Риме и фильм Netflix