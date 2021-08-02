Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года

Лев. У Львов самым тяжелым днем окажется понедельник, но не потому, что они его не любят. В этот день звезды будут не в самом лучшем положении. Спасательным кругом для Львов станут коллеги-оптимисты и в целом люди, с которыми приятно общаться. Нужно окружать себя теми, кто умеет поддержать в трудную минуту. В последующие дни настроение само пойдет вверх, появится удача, мотивация и повысится творческий потенциал.

Рак. Вселенная будет на этой неделе благосклонна к представителям данного знака Зодиака. Она будет оставлять подсказки о том, в каком направлении лучше дальше двигаться, с кем стоит вести дела, а кого нужно опасаться, и так далее. Полезно также прислушиваться к интуиции, потому что через нее звезды и планеты будут связываться с Раками чаще всего. Озарение может прийти в любой момент. В период со 2 по 8 августа стоит отказаться от стратегии «не получилось, значит, не мое». Непреклонность и упорство будут вознаграждены.

Близнецы. Близнецам эксперты советуют заняться на этой неделе домашними делами. Например, полезно будет убраться и навести порядок в личных вещах. В работе и в делах нельзя упускать деталей. Важно учитывать каждую мелочь, особенно если от этого зависит заработок и репутация. Эта неделя подходит для командировок, деловых переговоров и попыток продвинуть новые идеи.

Телец. На этой неделе на Тельцов особенно будут влиять перепады настроения звезд и планет. Это скажется на успехах во всех сферах жизни. Особенно сильно изменения в энергетике звезд скажутся на любви. Одиноким Тельцам стоит насладиться своим одиночеством, а тем, кто в отношениях, лучше посвятить все свое время семье и второй половинке. В начале недели и в конце лучше не сорить деньгами. Все самые важные покупки астрологи советуют делать с 4 по 6 августа.

Овен. Овнам стоит наладить отношения с окружающими людьми, в первую очередь с друзьями. Именно с этого стоит начать последний месяц лета. Не помешает капелька отзывчивости и доброты, стремления помочь и понять. Овнам стоит быть чуть более самокритичными. Это даст им возможность поступать правильно в любой ситуации. В самом начале недели люди данного знака могут стать свидетелями не очень приятной ситуации. Лучше сохранить увиденное в тайне, чтобы не прослыть сплетниками.

Дева. У Дев на этой неделе ожидается много поездок. К сожалению, звезды не всегда будут помогать этим людям в организации успешных путешествий и командировок. Свободное время астрологи советуют Девам проводить дома, с семьей или со второй половинкой. Эта неделя прекрасно подходит для общения с родственниками, новых знакомств. Главное сейчас - не провоцировать скандалы и не предъявлять никому претензий.

Весы. Весов ожидает повышение количества задач и забот на работе и дома. Неделя будет напряженной, поэтому пройдет быстро и незаметно. Надеяться на то, что звезды будут благосклонными и сами снабдят Весов дополнительной энергией, не стоит. Весам сейчас лучше полагаться на самих себя. Во второй половине недели, с 5 августа, звезды будут в гармонии с планетами. Весов ожидают яркие и позитивные эмоции, которые надолго останутся в памяти.

Скорпион. Скорпионам стоит быть вдвойне осторожными, потому что на этой неделе ожидается повышение активности врагов и недоброжелателей. Некоторые из них будут скрытыми, поэтому важно уметь вычислять людей с плохой энергетикой. К заносчивым людям также стоит относиться проще. Не стоит пытаться кого-то переубеждать или с кем-то спорить. Это лишняя трата времени и энергии, которая никак не окупится. В конце недели можно развеяться - заняться шопингом, сменить обстановку.

Стрелец. Стрельцы смогут исполнить множество своих мелких желаний. Большое внимание астрологи советуют Стрельцам уделить новым знакомства, в особенности деловым. Первое впечатление будет самым правильным, поэтому нужно выглядеть с иголочки и говорить правильные вещи в правильное время. Звезды сделают Стрельцов обаятельными, поэтому многим удастся успешно пофлиртовать с противоположным полом.

Козерог. Козероги на этой неделе в ударе. Их ждут большие победы в бизнесе и на работе, а также в амурной сфере. Всем, кто только ищет любовь, важно проверять совместимость с людьми. Если этого не делать, то новые отношения могут прожить недолго. Осторожность важна и в финансовой сфере. Ночные светила на их стороне, но астрологи все равно советуют тратить деньги максимально разумно. Также не стоит менять приоритеты, расписание. Это чревато новыми неурядицами. Лучше следовать планам, которые были приняты ранее.

Водолей. Водолеи смогут познакомиться с кем-то интересным. Этот новый человек изменит их мировоззрение и поможет им лучше узнать самих себя. В целом неделя ожидается весьма продуктивная и насыщенная. Могут иметь место неприятные ситуации и стрессы, но Водолеи относятся к самым стрессоустойчивым знакам Зодиака, так что это их стихия. В некоторых сферах могут быть внеплановые изменения, срывы в расписании. Придется думать быстро и принимать решения мгновенно, без раздумий.

Рыбы. Для Рыб первые два дня этой недели будут сложными. 2 и 3 августа лучше не переутомляться. Звезды сейчас благоволят Рыбам-странникам, но лучше отправляться в дальнюю дорогу только с 4 числа. Вторая половина недели будет успешной и для тех, кто находится в поисках любви. Это будет интересное время, в которое представители данного знака смогут узнать что-то важное, изменить свою судьбу к лучшему.