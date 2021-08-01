Большой гороскоп: что звезды обещают нам в августе 2021?

Венера в Весах - это большая удача для нас всех, особенно в сам день перехода - 16 числа. Вторая половина августа начнется с очень благоприятной ноты. Это будет время ярких эмоций, любви, позитива. 16 числа можно отправляться в дальнюю дорогу, общаться, знакомиться с людьми, признаваться в любви, переводить отношения на новый уровень. Удача людей вырастет до небес. Это будет самый яркий и самый лучший понедельник за последние пару месяцев.

12 и 13 августа - время максимальной активности Персеид - одного из важнейший метеоритных потоков года. 13 число в этот раз будет пятницей, поэтому благоприятным будет только 12 число, четверг. В этот день стоит загадывать желания, связанные с любовной сферой жизни. Это прекрасный день для поисков второй половинки, общения с противоположным полом, проведения времени с семьей и близкими. Не забудьте выглянуть в окно после захода Солнца, ведь нас ожидает “световое шоу” из 160 метеоров в час.

Это очень благоприятный день, поскольку Меркурию крайне комфортно находиться в Деве. Этот Знак упорядочивает энергию быстрой и сильной планеты. 11 числа и в последующие дни будет проще ставить перед собой новые цели, разрабатывать новые идеи. В этот день можно и даже нужно сделать уборку в доме, заняться своим здоровьем. Не отлынивайте от работы. 11 числа вы можете сделать в два, а то и в три раза больше, чем обычно. Продуктивность взлетит до небес у тех, кто работает в творческой и научной сфере.

08.08 - зеркальная дата августа. Эксперты в области нумерологии отмечают, что это будет один из лучших дней августа и всего года в целом в плане покупок. Если у вас в планах есть приобретение чего-то дорогостоящего, не откладывайте это на потом. Обязательно займитесь в этот день финансовыми и рабочими вопросами. Также полезно будет попробовать открыть новый бизнес или найти новые способы заработка. Восьмерка будет на нашей стороне.

17 августа - Луна в перигее

17 августа Луна окажется на очень малом расстоянии от Земли - около 369 000 километров. Это значит, что сила ночного светила вырастет. Учитывая, что Луна будет расти, да еще и в Знаке Стрельца, можно сказать, что нас ожидает очень яркий и позитивный день, который прекрасно подойдет для любой активной работы и выездов на природу, общения. Луна поможет нам поставить перед собой правильные цели, понять свои прошлые ошибки.

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Гороскоп на август для всех знаков Зодиака

В августе звезды и планеты помогут нам превратить все плохое в нечто позитивное. Настало время научиться трансформировать негативные эмоции в позитивную энергетику. Только так можно будет пережить проблемные периоды с наименьшими потерями. Помните всегда о том, что ваша удача зависит лишь от вас и от вашего внутреннего состояния. В августе это первостепенно.

Овен

В первой половине августа астрологи настоятельно советуют Овнам экономить силы и энергию, потому что планеты будут не в самом лучшем положении. Нужно помнить, что некоторые дела и мысли лишают нас сил. Важно абстрагироваться от всего, что делает нас слабыми и уязвимыми. Также полезно будет внести разнообразие в досуг - необычный отдых и новые увлечения быстро приведут Овнов в чувство и помогут им ощутить вкус жизни, счастье и позитив. Вторая половина августа - время глобальной перезагрузки.

Телец

У Тельцов начинается отличный период для духовных поисков и практик. Важно молиться, искать смысл жизни. Можно также начать медитировать. Научиться этому не так сложно, как кажется, а эффект будет просто феноменальный. Также астрологи говорят о том, что у каждого действия должна быть целесообразность и обоснованность. Не нужно тратить энергию впустую, особенно в самый разгар месяца. Тельцам захочется успеть сделать сразу всё, но спешка и многозадачность не доведут до добра. Лучше составить планы на месяц вперед и не рисковать.

Близнецы