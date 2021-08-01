Большой гороскоп: что звезды обещают нам в августе 2021?
Дни силы в августе 2021 года
8 августа - зеркальная дата
08.08 - зеркальная дата августа. Эксперты в области нумерологии отмечают, что это будет один из лучших дней августа и всего года в целом в плане покупок. Если у вас в планах есть приобретение чего-то дорогостоящего, не откладывайте это на потом. Обязательно займитесь в этот день финансовыми и рабочими вопросами. Также полезно будет попробовать открыть новый бизнес или найти новые способы заработка. Восьмерка будет на нашей стороне.
11 августа - Меркурий переходит в Знак Девы
Это очень благоприятный день, поскольку Меркурию крайне комфортно находиться в Деве. Этот Знак упорядочивает энергию быстрой и сильной планеты. 11 числа и в последующие дни будет проще ставить перед собой новые цели, разрабатывать новые идеи. В этот день можно и даже нужно сделать уборку в доме, заняться своим здоровьем. Не отлынивайте от работы. 11 числа вы можете сделать в два, а то и в три раза больше, чем обычно. Продуктивность взлетит до небес у тех, кто работает в творческой и научной сфере.
12 августа — максимум потока Персеиды
12 и 13 августа - время максимальной активности Персеид - одного из важнейший метеоритных потоков года. 13 число в этот раз будет пятницей, поэтому благоприятным будет только 12 число, четверг. В этот день стоит загадывать желания, связанные с любовной сферой жизни. Это прекрасный день для поисков второй половинки, общения с противоположным полом, проведения времени с семьей и близкими. Не забудьте выглянуть в окно после захода Солнца, ведь нас ожидает “световое шоу” из 160 метеоров в час.
16 августа - Венера переходит в Знак Весов
Венера в Весах - это большая удача для нас всех, особенно в сам день перехода - 16 числа. Вторая половина августа начнется с очень благоприятной ноты. Это будет время ярких эмоций, любви, позитива. 16 числа можно отправляться в дальнюю дорогу, общаться, знакомиться с людьми, признаваться в любви, переводить отношения на новый уровень. Удача людей вырастет до небес. Это будет самый яркий и самый лучший понедельник за последние пару месяцев.
17 августа - Луна в перигее
17 августа Луна окажется на очень малом расстоянии от Земли - около 369 000 километров. Это значит, что сила ночного светила вырастет. Учитывая, что Луна будет расти, да еще и в Знаке Стрельца, можно сказать, что нас ожидает очень яркий и позитивный день, который прекрасно подойдет для любой активной работы и выездов на природу, общения. Луна поможет нам поставить перед собой правильные цели, понять свои прошлые ошибки.
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Гороскоп на август для всех знаков Зодиака
В августе звезды и планеты помогут нам превратить все плохое в нечто позитивное. Настало время научиться трансформировать негативные эмоции в позитивную энергетику. Только так можно будет пережить проблемные периоды с наименьшими потерями. Помните всегда о том, что ваша удача зависит лишь от вас и от вашего внутреннего состояния. В августе это первостепенно.
Овен
В первой половине августа астрологи настоятельно советуют Овнам экономить силы и энергию, потому что планеты будут не в самом лучшем положении. Нужно помнить, что некоторые дела и мысли лишают нас сил. Важно абстрагироваться от всего, что делает нас слабыми и уязвимыми. Также полезно будет внести разнообразие в досуг - необычный отдых и новые увлечения быстро приведут Овнов в чувство и помогут им ощутить вкус жизни, счастье и позитив. Вторая половина августа - время глобальной перезагрузки.
Телец
У Тельцов начинается отличный период для духовных поисков и практик. Важно молиться, искать смысл жизни. Можно также начать медитировать. Научиться этому не так сложно, как кажется, а эффект будет просто феноменальный. Также астрологи говорят о том, что у каждого действия должна быть целесообразность и обоснованность. Не нужно тратить энергию впустую, особенно в самый разгар месяца. Тельцам захочется успеть сделать сразу всё, но спешка и многозадачность не доведут до добра. Лучше составить планы на месяц вперед и не рисковать.
Близнецы
Людям данного Знака Зодиака эксперты советуют действовать в привычном ритме. Не нужно изобретать колесо, занимаясь поисками новых дел и забот. Что касается амурной сферы, то одиноких Близнецов любовь найдет сама. Нужно лишь не забывать проверять совместимость. Что касается тех, кто уже в отношениях, то этим людям стоит больше времени посвящать второй половинке. Любимый человек может стать нервным в последние пару недель лета. В работе и бизнесе месяц обещает быть продуктивным, но лучше не ждать быстрой прибыли.
Рак
Раки в августе то и дело будут нервничать и раздражаться без особой на то причины. Это будет происходить на работе и дома, на улице и во время прогулок. Да, некоторые люди раздражают нас без причины, но Ракам не стоит говорить им об этом или демонстрировать это косвенно, через негативное отношение. Нужно набраться терпения и вдохнуть поглубже. Друзья очень важны, особенно сейчас. Что касается финансовой и рабочей сферы, то астрологи советуют экономить времени, а не деньги. До 10 августа можно смело полагаться на интуицию - Меркурий обострит шестое чувство.
Лев
Львам в начале месяца удастся преобразить свой внутренний мир и повысить энергетику. Полезными будут медитации и банальный отдых, смена обстановки. Полезно будет посещать новые места, развлекаться, тратить деньги на себя любимых. Во второй половине августа Львам стоит быть осторожнее в амурной сфере, ведь могут открываться любовные треугольники. Астрологи советуют людям этого Знака избавиться от иллюзий.
Дева
У Дев августе могут иметь место различные неурядицы, причем их появление будет внезапным и несвоевременным. Их будет немного, но последствия окажутся неприятными. С другой стороны, месяц будет идеальным для освоения новых полезных практик, позволяющих заглянуть вглубь своей души - осознанных сновидений, медитаций. В трудных ситуациях можно смело обращаться за помощью к близким. Что касается работы, продуктивность начнет расти с 11 августа.
Весы
Весам стоит особое внимание уделить своему внешнему виду, а также его смене. Женщинам этого знака можно отправиться к парикмахеру, на косметические процедуры, а мужчинам обновить гардероб. В общении с окружающими важно быть тактичными. Планеты сделают людей чуть более злопамятными, поэтому лучше не переходить никому дорогу. Наоборот, сейчас важно закопать топор войны.
Скорпион
У многих представителей этого знака в последнее время было много неурядиц в разных сферах жизни. Настало время изменить все, вернув жизнь в прежнее русло. В августе у Скорпионов будет для этого все необходимое Юпитер, вновь вернувшийся в Водолея, поможет этим людям решить свои проблемы. Можно провести глубокий самоанализ, посмотрев на свою жизнь со стороны. Однако не нужно впадать в крайности, поскольку сейчас есть много дел и проблем, которые ждут немедленного решения.
Стрелец
Стрельцов окружающие люди будут частенько выводить на конфликт в августе. Это значит, что пришло время научиться сохранять свою энергетику, перестав злиться. Перед каждым ответом в сторону провокаторов лучше задумываться о последствиях. В конце лета у Стрельцов в голове может появиться ворох дурных мыслей и негативных воспоминаний. Не стоит думать, что это навсегда. С приходом нового времени года все изменится. В целом август будет очень удачным временем для обучения, получения новых знаний и опыта, смены работы.
Козерог
У Козерогов с начала второй декады месяца возможно повышение беспокойства. Звезды и планеты сменят положение, что приведет к внутренним изменениям. Также астрологи отмечают, что август станет удачным временем для легкой работы, не требующей максимальной концентрации. Большие успехи могут ждать Козерогов и в любви, но только если они не станут делиться своими отрицательными эмоциями с окружающими. В работе полезно будет раскрыть тему партнерства. Взаимовыручка крайне важна.
Водолей
У Водолеев начинается благоприятное время. Особенно сильно везти им будет в сфере работы и финансов. Можно смело совершать дорогостоящие приобретения. Не исключено появление неприятных ситуаций, в которых Водолеев будут критиковать или провоцировать. В таких случаях придется пользоваться методами снятия негативного влияния. Вторая половина августа идеально подойдет для путешествий, командировок, крупных покупок. В конце лета астрологи советуют людям этого Знака смотреть на жизнь через призму оптимизма.
Рыбы
У Рыб ожидается в последние 5-7 дней месяца резкие перепады настроения. Нужно стараться начинать даже самый неблагоприятный день с позитивной ноты, с любви к себе и к миру. Также в конце лета Рыбам стоит избегать безделья. Нужно проявлять активность в деловой и рабочей сферах. Не нужно забывать и про домашние дела. Не лишней будет самокритика. В целом месяц может быть очень продуктивным. Для достижения поставленных целей придется полагаться на факты, а не на домыслы.
Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не забывать о том, что иной раз полезно сказать себе “стоп” и отдохнуть. Это очень благотворно сказывается на энергетике. В такое динамичное время нужно уметь менять обстановку и релаксировать, иначе можно перегореть.