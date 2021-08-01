Для мужской контрацепции предложили использовать магнитное поле(1)
Описание нового подхода к мужской контрацепции, разработанного сотрудниками Института репродуктивной медицины Университета Наньтун (КНР), опубликовано в журнале Nano Letters.
Суть метода заключается в следующем: с помощью внутривенной инъекции в кровоток вводится доза биоразлагаемых наночастиц оксида железа, которые с помощью магнитов принудительно «приводятся» в тестикулы. Затем эту область подвергают на 15 минут воздействию переменного магнитного поля. В результате наночастицы нагреваются и разогревают тестикулы до температуры 40 градусов по Цельсию. При такой температуре процесс сперматогенеза (выработки сперматозоидов) подавляется.
Эксперименты на самцах мышей показали, что те оставались полностью стерильными в течение недели после процедуры. Затем репродуктивная функция самцов начинала понемногу восстанавливаться и спустя месяц-два возвращалась к норме.
Как пишут авторы публикации, поскольку наночастицы оксида железа не токсичны для клеток и постепенно выводятся из организма, это открывает новые возможности для неинвазивной обратимой мужской контрацепции.