"Мало, кто из молодых мам считает, что “я родила, и теперь мне все должны”. Мария Юферева-Скуратовски — о поддержке, которой часто лишены женщины с детьми

"Моему младшему сыну Мартину год и 4 месяца. Он напомнил мне о том, как непросто быть мамой малыша. Когда ты ходишь беременная, с тобой все очень дружелюбны и внимательны. С участием спрашивают, как ты себя чувствуешь, как изменились твои вкусы, интересуются не хочешь ли сразу после этого ребенка, родить еще одного?

После рождения ребенка все резко меняется. Во-первых, ты не спишь ночами и восстанавливаешься после родов. Во-вторых, пытаешься наладить процесс грудного вскармливания, который для многих оказывается задачей со многими неизвестными. В-третьих, стараешься поддерживать связь с социумом, и очень часто оказывается, что социум не очень-то хочет поддерживать связь с тобой.

Только после рождения второго ребенка я узнала, что оказывается есть люди (в основном, как ни странно, женщины), которых страшно раздражает кормление грудью ребенка в кафе и ресторане. По их мнению, раз родила, так сиди дома и нечего таскаться с малышом по местами общепита.

Вторым удивительным открытием стало то, что в ближнем окружении могут найтись те, кто даст понять, что ты уделяешь недостаточно времени своему развитию. Дескать надо больше читать, чтобы соответствовать трендам. Согласна, что чтение, спорт, культурные мероприятия – все это прекрасно. Только вот порой с малышом не хватает времени на то, чтобы голову помыть.

И еще мне довелось стать свидетелем того, как на молодых мама накатывает депрессия из-за того, что их жизнь напоминает день сурка, им приходится быть с ребенком 24/7, а помощи ждать особенно неоткуда. Ситуация обостряется, когда заканчиваются выплаты родительской зарплаты, и женщина отказывается полностью в зависимом положении, а на работу устроится не получается.