Мошенничество со спермой: 226 жертв врача-репродуктолога могут получить 10,5 млн долларов компенсации

Иск к Норману Барвину направили 226 человек, среди них 17 детей, зачатых в результате искусственного оплодотворения, для которых Барвин, как выяснилось в результате анализа ДНК, является биологическим отцом.

Максимальная выплата каждому заявителю составит 50 тыс. долларов.

Считается, что это первое судебное решение подобного рода.

“Хотя мне известно о нескольких других врачах в мире, которые сделали то же самое, что и доктор Барвин, я не знаю ни о каком другом коллективном иске или урегулировании подобного рода где-либо еще в мире”, — сказал Питер Кронин, юрист, представляющий интересы семей.

По мировому соглашению также будут выделены деньги для анализа ДНК остальных детей, чтобы они могли идентифицировать своих биологических отцов. В результате анализа ДНК дети также смогут получить доступ к истории семейных болезней и найти своих сводных братьев и сестер.

По оценкам Питера Кронина, за период практики Нормана Барвина, с 1973 по 2012 годы прошло около 500 успешных родов с помощью искусственного оплодотворения, поэтому число заявителей может вырасти сверх нынешних 226 истцов.

Доктор Барвин работал в двух клиниках в Оттаве, штат Онтарио. Условием договора с клиниками было то, что для оплодотворения будет использоваться сперма партнера-мужчины, но вместо этого им ввели сперму неизвестных мужчин или сперму доктора Барвина.

Доктору Барвину сейчас за 80, и он не практикует с 2014 года. В 2019 году доктор Барвин был лишен медицинской лицензии Колледжем врачей и хирургов Онтарио, который назвал его действия совершенно предосудительными.

Предложенное адвокатами мировое соглашение должно быть одобрено судьей, прежде чем какие-либо деньги будут доступны для выплаты жертвам врача.

Основной заявитель по этому делу — 31-летняя Ребекка Диксон. Она узнала, что ее настоящим отцом был доктор Барвин, в клинике которого лечились ее родители, после того, как заболела болезнью, которой никто в ее семье никогда не болел. Она и ее родители подали иск к доктору в 2016 году.