7 неожиданных научных фактов о дружбе

1. Генетически друзья похожи на родственников. Удивительно, но ДНК друзей могут быть очень похожи, почти как у родственников. Такое неожиданное открытие сделали ученые из Массачусетского Университета. Исследовав гены почти двух тысяч людей, они заметили, что случайные пары близких друзей имеют намного больше сходства генов, чем просто посторонние люди. Специалисты полагают, что это явление может объясняться тем, что в друзья мы выбираем тех людей, которые на нас похожи.

2. Друзья способны чувствовать боль друг друга. В дружеских отношениях эмпатия играет огромную роль. Это доказали ученые из Вирджинии. Они отсканировали мозг у разных людей, получавших небольшие электрические разряды, и обнаружили, что друзья намного лучше чувствуют боль друг друга, чем незнакомцев. Исследования показали, что мозг человека реагирует на эмоции и чувства друзей почти так же, как на свои собственные. Специалисты говорят, что чем больше времени люди проводят вместе, тем больше начинают ассоциировать себя друг с другом.

3. Чем крепче дружба, тем лучше здоровье. Видеться с друзьями - полезно для здоровья. Дело в том, что при приятном общении у человека повышается уровень прогестерона, а это способствует психологической разрядке и снижает уровень тревоги. А вот при недостатке положительного общения с друзьями люди становятся подвержены не только бессоннице, но и хронической усталости и депрессии.