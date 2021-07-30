ВИДЕО | “Муж никогда не упрекал, что я не занимаюсь”. Жена Валерия Карпина из Нарвы, возглавившего сборную РФ, рассказала о своих отношениях со спортом(1)
Для тебя спорт это святое?
Дарья Карпина: Теперь да.
Как у тебя все начиналось в детстве? Чем ты занималась?
Дарья Карпина: В детстве вообще никогда не занималась спортом никаким. Меня маленькую, еще до музыки, отвели на фигурное катание, и это была всего одна тренировка, с криками, плачем, и на этом все закончилось, несмотря на то, что папа у меня тренер по футболу и учитель физкультуры. Я даже в школе, когда было возможно, старалась филонить на уроках, никогда не любила спорт, не интересовалась им, считала, что это не мое.
Потом, конечно, после 25 лет, когда это все стало модно, открылось много фитнес-центров в Нарве, я покупала абонементы, иногда даже находила время сходить, но все это было абсолютно несерьезно и никаких результатов не давало.
И вдруг почему-то после третьих родов меня осенило — не знаю на самом деле, как я к этому пришла: меня никто не мотивировал, муж никогда не упрекал, что я не занимаюсь спортом, ему было совершенно все равно — я просто сама в какой-то момент захотела. Захотела привести свое тело в порядок, захотела, чтобы у меня перестала болеть спина, которая у меня болела лет с 12, наверное, все время. И я начала заниматься сама. Но поняла, что в моем случае это не очень мотивирует и я не очень понимаю, как все это делать. И я договорилась с тренером на индивидуальные тренировки. Она стала приходить ко мне три раза в неделю и в первую же встречу сказала: "Я очень жесткая, жестокая, беспощадная, но зато вы увидите быстрый результат, это будет хорошей мотивацией, и вам самой будет легче продолжать". И, конечно, первое о чем мы говорили на тренировке — что 70% успеха — это правильное питание.
Есть разница между тем, как раньше проходили уроки физкультуры в школе и как сейчас?
Да, я могу об этом судить из рассказов папы, который до сих пор работает учителем физкультуры, и из собственного опыта: я работала 6 лет в школе в Нарве учителем, была классным руководителем, я знаю, что программа уже сильно упрощена, отношение к уроку физкультуры уже очень несерьезное — уже даже родители выступают с такой позицией: дети и так нагружены, зачем еще эта физкультура? На мой взгляд, это один из самых важных предметов вообще в программе. Потому что это то, что пригодится абсолютно всем.
У тебя папа всегда занимался спортом — у тебя была спортивная семья? Или ты спокойно росла нормальным ребенком без этого давления — раз папа спортсмен, я тоже должна быть спортсменом. Было что-то такое?
Нет, я занималась музыкой, много, серьезно, и была всегда занята. Но мы всегда ходили на какие-то прогулки, собирались несколько раз родители с друзьями, делали в школе какие-то спортивные выходные — мы были там семьями, у нас были какие-то соревнования, играли в какие-то игры. То есть все равно, насколько он мог, он старался мне это привить. Хотя он с детства понимал, что я не очень спортивная. Я не очень это все любила, не очень хотела, папа это видел, а поскольку он человек очень мягкий и цели у него никогда не было сделать из меня спортсменку, он довольствовался тем, что у меня все хорошо в музыке и никогда на меня не давил.
А еще я очень трусливая. Например, я до сих пор не катаюсь на велосипеде, потому что очень боюсь. Но несколько лет назад я поборола отчасти свой страх — мы поехали с друзьями и с мужем в Финляндию кататься на горных лыжах. Изначально я всем говорила, что буду там просто ходить и смотреть, и — максимум кататься на какой-нибудь ватрушке, но в компании оказался тренер, и он мне сказал: “Нет, Даша, я тебя заставлю”. И у него получилось. И я даже каталась. Это был для меня вдвойне адреналин. Это для любого человека адреналин, а когда ты еще и трусливый, это тем более. Я была в восторге. У меня болело там, где никогда не болело никогда, я обнаружила какие-то новые мышцы, а до этого я вообще спортом не занималась. Сейчас мне, конечно, было бы проще.
Полностью передачу с Дарьей Карпиной смотрите в видео: