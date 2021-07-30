ВИДЕО | “Муж никогда не упрекал, что я не занимаюсь”. Жена Валерия Карпина из Нарвы, возглавившего сборную РФ, рассказала о своих отношениях со спортом

Для тебя спорт это святое?

Дарья Карпина: Теперь да.

Как у тебя все начиналось в детстве? Чем ты занималась?

Дарья Карпина: В детстве вообще никогда не занималась спортом никаким. Меня маленькую, еще до музыки, отвели на фигурное катание, и это была всего одна тренировка, с криками, плачем, и на этом все закончилось, несмотря на то, что папа у меня тренер по футболу и учитель физкультуры. Я даже в школе, когда было возможно, старалась филонить на уроках, никогда не любила спорт, не интересовалась им, считала, что это не мое.

Потом, конечно, после 25 лет, когда это все стало модно, открылось много фитнес-центров в Нарве, я покупала абонементы, иногда даже находила время сходить, но все это было абсолютно несерьезно и никаких результатов не давало.

И вдруг почему-то после третьих родов меня осенило — не знаю на самом деле, как я к этому пришла: меня никто не мотивировал, муж никогда не упрекал, что я не занимаюсь спортом, ему было совершенно все равно — я просто сама в какой-то момент захотела. Захотела привести свое тело в порядок, захотела, чтобы у меня перестала болеть спина, которая у меня болела лет с 12, наверное, все время. И я начала заниматься сама. Но поняла, что в моем случае это не очень мотивирует и я не очень понимаю, как все это делать. И я договорилась с тренером на индивидуальные тренировки. Она стала приходить ко мне три раза в неделю и в первую же встречу сказала: "Я очень жесткая, жестокая, беспощадная, но зато вы увидите быстрый результат, это будет хорошей мотивацией, и вам самой будет легче продолжать". И, конечно, первое о чем мы говорили на тренировке — что 70% успеха — это правильное питание.

Есть разница между тем, как раньше проходили уроки физкультуры в школе и как сейчас?