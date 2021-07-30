4 совета, как сохранить продуктивность труда в жаркие летние дни
В разгар лета многим из нас приходится продолжать работать в привычном режиме, несмотря на то, что в ходе исследований было доказано, что длительная жара влияет на наши продуктивность труда и способность осуществлять задуманное.
В те моменты, когда столбик термометра поднимается выше 25° C, наша продуктивность имеет тенденцию снижаться на целых 2 % с каждым градусом, находящимся выше этой отметки. Доказано, что наиболее комфортной для работы является температура 20-21 ° C, поэтому в теплые летние месяцы, когда столбик термометра поднимается выше, работа в офисе или дома может стать довольно проблематичной, особенно если рабочее помещение не оборудовано кондиционером или вентилятором.
Достаточное потребление воды
Хотя все мы знаем о том, насколько важно потреблять жидкость, часто во время напряженного рабочего дня мы можем об этом забыть. Если в среднем нам нужно выпивать 1,5-2 литра воды в день, то летом мы можем увеличить количество выпиваемой воды на один литр, чтобы общее количество выпитой воды достигло 3 литров. Заботясь о собственном хорошем самочувствии, особенно важно запомнить пару простых советов: пейте каждые 15-20 минут, даже если не испытываете жажды, и откажитесь от алкоголя и напитков. содержащих кофеин, потому что они не утоляют жажду.
“В рабочее время проблемой может стать именно регулярное потребление воды, но об этом можно не беспокоиться, если под рукой есть одно из смарт-устройств, которое будет напоминать пользователю об этой важной задаче. Особенно удобны будут специальные приложения для напоминания о необходимости выпить воды, например, Water Reminder или другие, которые незаметно будут напоминать о том, что нужно попить, но при этом не будут мешать работать”, — рассказывает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
Циркуляция воздуха на рабочем месте
Продуктивность на нашем рабочем месте определяется и качеством воздуха. Несмотря на то, что кондиционер воздуха кажется этим летом самым желанным товаром для дома и офиса, о важном обмене воздуха мы можем позаботиться и другими способами. Наилучшее решение, помогающее создать поток воздуха и небольшой сквозняк, который пригодится летними днями, — это открыть расположенные одно напротив другого окна, что приведет воздух в движение.
Однако если по разным причинам мы не можем открыть окна, поможет вентилятор, который будет способствовать воздухообмену. Кроме того, это простое устройство можно легко превратить и в вентилятор, дующий холодным воздухом. Все, что необходимо, — это кусочки льда или замороженная в бутылке вода, которую нужно поставить перед вентилятором, чтобы создать поток холодного воздуха.
Также об общем качестве воздуха на рабочем месте позаботятся комнатные растения и увлажнитель воздуха, полезный не только в холодное время года, но и летом, потому что сделает воздух более влажным, что поможет легче получать кислород, который будет снабжать мозг и поможет продуктивнее выполнить запланированную работу.
Измерение пульса и изменения температуры тела
В жару также важно обращать внимание на свое физическое самочувствие — работу сердца и температуру тела, потому что они могут не только препятствовать продуктивности рабочего дня, но и сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем — перегреве или солнечном ударе. Здесь будут особенно полезны смарт-часы последнего поколения, которые оснащены функцией измерения пульса и температуры кожи тела. Эти технологии обеспечат непрерывный мониторинг нашего самочувствия на протяжении всего рабочего дня, чтобы сами мы могли концентрироваться на выполняемой работе.
“Разработчики технологий неустанно торопятся улучшать возможности смарт-часов, предлагая пользователям полноценную функцию мониторинга здоровья и самочувствия. Так, например, смарт-часы Huawei Watch 3 series снабжены функцией непрерывного считывания показателей пульса и температуры кожи тела. За счет этого обеспечивается то, что пользователь может совершенно не беспокоиться о своем самочувствии и в жару, потому что при изменении работы сердца или температуры тела об этом проинформируют смарт-часы”, — рассказывает Екатерина Мишина.
Продуманное планирование активного образа жизни
Летом также важно рационально распланировать свой график работы, по возможности так, чтобы все встречи на улице проходили с утра или во второй половине дня, когда станет немного прохладнее. Это поможет и сделать встречи более продуктивными, и избавит от длительного пребывания на жаре. Если такой возможности нет, желательно планировать рабочие встречи там, где заранее известно о наличии системы кондиционирования воздуха, а если встреча запланирована под открытым небом, то надо позаботиться о том, чтобы она по возможности проходила в тени.