4 совета, как сохранить продуктивность труда в жаркие летние дни

Продуктивность на нашем рабочем месте определяется и качеством воздуха. Несмотря на то, что кондиционер воздуха кажется этим летом самым желанным товаром для дома и офиса, о важном обмене воздуха мы можем позаботиться и другими способами. Наилучшее решение, помогающее создать поток воздуха и небольшой сквозняк, который пригодится летними днями, — это открыть расположенные одно напротив другого окна, что приведет воздух в движение.

“В рабочее время проблемой может стать именно регулярное потребление воды, но об этом можно не беспокоиться, если под рукой есть одно из смарт-устройств, которое будет напоминать пользователю об этой важной задаче. Особенно удобны будут специальные приложения для напоминания о необходимости выпить воды, например, Water Reminder или другие, которые незаметно будут напоминать о том, что нужно попить, но при этом не будут мешать работать”, — рассказывает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

Хотя все мы знаем о том, насколько важно потреблять жидкость, часто во время напряженного рабочего дня мы можем об этом забыть. Если в среднем нам нужно выпивать 1,5-2 литра воды в день, то летом мы можем увеличить количество выпиваемой воды на один литр, чтобы общее количество выпитой воды достигло 3 литров. Заботясь о собственном хорошем самочувствии, особенно важно запомнить пару простых советов: пейте каждые 15-20 минут, даже если не испытываете жажды, и откажитесь от алкоголя и напитков. содержащих кофеин, потому что они не утоляют жажду.

В те моменты, когда столбик термометра поднимается выше 25° C, наша продуктивность имеет тенденцию снижаться на целых 2 % с каждым градусом, находящимся выше этой отметки. Доказано, что наиболее комфортной для работы является температура 20-21 ° C, поэтому в теплые летние месяцы, когда столбик термометра поднимается выше, работа в офисе или дома может стать довольно проблематичной, особенно если рабочее помещение не оборудовано кондиционером или вентилятором.

В разгар лета многим из нас приходится продолжать работать в привычном режиме, несмотря на то, что в ходе исследований было доказано, что длительная жара влияет на наши продуктивность труда и способность осуществлять задуманное.

Однако если по разным причинам мы не можем открыть окна, поможет вентилятор, который будет способствовать воздухообмену. Кроме того, это простое устройство можно легко превратить и в вентилятор, дующий холодным воздухом. Все, что необходимо, — это кусочки льда или замороженная в бутылке вода, которую нужно поставить перед вентилятором, чтобы создать поток холодного воздуха.

Также об общем качестве воздуха на рабочем месте позаботятся комнатные растения и увлажнитель воздуха, полезный не только в холодное время года, но и летом, потому что сделает воздух более влажным, что поможет легче получать кислород, который будет снабжать мозг и поможет продуктивнее выполнить запланированную работу.

Измерение пульса и изменения температуры тела

В жару также важно обращать внимание на свое физическое самочувствие — работу сердца и температуру тела, потому что они могут не только препятствовать продуктивности рабочего дня, но и сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем — перегреве или солнечном ударе. Здесь будут особенно полезны смарт-часы последнего поколения, которые оснащены функцией измерения пульса и температуры кожи тела. Эти технологии обеспечат непрерывный мониторинг нашего самочувствия на протяжении всего рабочего дня, чтобы сами мы могли концентрироваться на выполняемой работе.

“Разработчики технологий неустанно торопятся улучшать возможности смарт-часов, предлагая пользователям полноценную функцию мониторинга здоровья и самочувствия. Так, например, смарт-часы Huawei Watch 3 series снабжены функцией непрерывного считывания показателей пульса и температуры кожи тела. За счет этого обеспечивается то, что пользователь может совершенно не беспокоиться о своем самочувствии и в жару, потому что при изменении работы сердца или температуры тела об этом проинформируют смарт-часы”, — рассказывает Екатерина Мишина.

Продуманное планирование активного образа жизни

Летом также важно рационально распланировать свой график работы, по возможности так, чтобы все встречи на улице проходили с утра или во второй половине дня, когда станет немного прохладнее. Это поможет и сделать встречи более продуктивными, и избавит от длительного пребывания на жаре. Если такой возможности нет, желательно планировать рабочие встречи там, где заранее известно о наличии системы кондиционирования воздуха, а если встреча запланирована под открытым небом, то надо позаботиться о том, чтобы она по возможности проходила в тени.