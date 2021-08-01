"Это было грандиозно!" Смотрите, кто представил Эстонию на детском "Славянском базаре" в этом году
Студию DeLight в Эстонии знают хорошо — ребята разных возрастов под руководством Елены Савчук уже несколько лет успешно выступают на известных мероприятиях в Таллинне и Эстонии — в частности, Cryptofest, Дни Ласнамяэ, Дни города Маарду — и участвуют во многих вокальных конкурсах. Среди них — и Валерия Савчук, которая последние 2 года выступает под псевдонимом L`era. За свою сценическую карьеру юная Лера приняла участие более чем в 100 эстонских, прибалтийских, европейских и международных конкурсах.
Так, Валерия уже трижды участвовала в Эстонии в национальном отборе для участия в детском конкурсе “Славянского базара”. В этом году в марте из-за коронавируса отбор проходил онлайн, свои музыкальные видеоработы жюри прислали сильнейшие юные вокалисты со всей Эстонии от 8 до 14 лет. Лера стала лучшей и в середине июля отправилась защищать честь Эстонии в белорусском Витебске.
Международный конкурс-фестиваль “Славянский базар”, который в этом году проводился уже в 30-й раз, это грандиозное по масштабу мероприятие. Кроме двух основных вокальных конкурсов — для взрослых и для детей (в этом году проводился в 19-й раз, - прим. ред.) — параллельно в рамках фестиваля проходит большое количество других конкурсов и мероприятий, работают театральные и концертные площадки, художественные выставки и т. д.
Иногда музыкальный конкурс, который проходит в рамках "Славянского базара", по уровню сравнивают с "Евровидением", но, по словам организатора национального отбора конкурса в Эстонии Игоря Ермакова, если "Евровидение" - это конкурс песни, то "Славянский базар" - это конкурс исполнителей.
Детский музыкальный конкурс “Витебск-2021” в этом году собрал участников от 8 до 14 лет из 16 стран - Армения, Италия, Казахстан, Турция, Молдова, Грузия, Россия, Черногория и других. Конкурс проходит в 2 тура: в первом участники исполняют песню на национальном языке, а во втором — песню по выбору, которая наиболее ярко характеризует участника, и показывает всю многогранность его личности, харизму юного артиста на сцене.
В этом году участница от Эстонии Валерия Савчук выступала в двух турах под одним номером - 14 - что случается по итогам жеребьевки нечасто. В первом туре Лера исполнила песню "Võitmatu" на музыку и слова эстонского автора Каареля Орумяги. По словам педагога и мамы Елены Савчук, Лера любит петь на эстонском, понимает и поет, как на родном. "Võitmatu значит "непобедимая". И текст как нельзя лучше подходит к конкурсу. Надо быть достойной и сильной", - отмечает Елена, но признает, что выбрать песню на эстонском языке для детского или подросткового конкурса - это всегда проблема.
Во втором туре в исполнении L`era прозвучала популярная песня "Flashdance… What a Feeling".
По итогам конкурса Валерия получила диплом участника. "Это нас нисколько не расстроило, - признается руководитель и педагог студии DeLight Елена Савчук, отмечая очень высокий уровень участников конкурса в этом году. — Жюри в этом году престояла невероятно сложная работа. Для нас это, конечно, большая честь и прорыв, что именно участница нашей студии получила такой прекрасный шанс и путевку в большую творческую карьеру. Быть одной из участниц среди таких замечательных ребят — это уже победа". Особенно отмечает Елена организацию конкурса: на каждый номер участнику была поставлена продуманная до мелочей хореография, на подтанцовке были талантливые творческие коллективы, световое решение, экраны на сцене, звук — все было на высоте.
“Славянский Базар” — это тот шанс, который поддерживает любого талантливого ребенка в его начинаниях и дает ему путевку в большое творчество, — отмечает Елена. — Как здорово, что есть эти два замечательных конкурса, и такой замечательный фестиваль под руководством директора Глеба Лапицкого, который дает возможность объединиться всем странам под эгидой музыки. Музыка это действительно то, что сейчас нас объединяет". А Лера уже настроена снова участвовать в национальном отборе в следующем году.
"Я была на конкурсе “Славянский базар” впервые. Это незабываемые эмоции! Я подружилась с очень многими людьми, мы переписываемся в Инстаграме, я всех победителей поздравила, мы сдружились. Я была впервые на конкурсе такого высокого уровня, и мне очень понравилась организация — звук, свет, подтанцовка, которая у меня была, и я очень благодарна педагогам танцевальных коллективов “Школа звезд” и “Акцент”. Хочу поучаствовать в этом конкурсе еще раз, надеюсь, что на национальном отборе я снова одержу победу", — делится эмоциями Валерия.
По словам мамы и педагога юной певицы Елены Савчук, на конкурсе их очень поддерживали жители Эстонии. “Благодарим всех, кто нас знает, кто смотрел конкурс по телевидению, кто был с нами там. Было очень приятно, что соотечественники переживают за нас, спасибо нашей эстонской прессе и лично порталу Slavia.ee, Олегу Беседину, Юри Кивиту и замечательным членам жюри, организаторам, которые здесь, в Эстонии, провели отборочный тур и доверили нам честь представлять Эстонию на “Славянском базаре”, а также всем нашим фотографам, стилистам и всем, кто поддерживал нашу участницу, за слова поддержки“, — говорит Елена.
Как пишет портал Slavia.ee, в летописи “Славянского базара” Эстония имеет свою национальную страницу. В последние годы на детском конкурсе нашу страну представляли Алика, Анастасия Плохих, Алиса Гайчонок, Владислав Одинцов, Ерика Ершова и Лейла Рагимова-Моор, а за звание лучших молодых исполнителей боролись Артем Савицкий, Томас Кольк, Инна Литвин, Ника Прокофьева и Алисия Михайлова.
Обладателем Гран-при конкурса в 2021 году стал 13-летний Комен Вукович из Черногории. Полностью итоги конкурса смотрите ЗДЕСЬ.