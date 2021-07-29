4 знака Зодиака, которым повезет в августе 2021 года

Лев

Львам будет везти преимущественно в любви. Особенно стоит отметить тех, кто уже находится в отношениях. Людям данного знака удастся перевести отношения на новый уровень, побороть избавиться от недопонимания и прекратить поток ссор. Огромное значение в августе будет играть недавнее прошлое. Львам удастся обернуть неприятности себе на пользу. Особую силу получит их интуиция. Можно будет принимать решения на основе внутреннего голоса, который поможет направлять свои силы и энергию в нужное русло.

Весы

У Весов весь август будет во власти позитивной энергии, посылаемой Венерой. Эта планета-покровитель будет очень мощной, созидательной и способной дарить яркие эмоции, удачу. Самое интересное, что до 16 августа Венера пробудет в Деве, а потом перейдет в Весы. Это значит, что сменится настроение планеты, а значит и поменяется жизнь Весов, причем в лучшую сторону. Это будет динамичный и интересный месяц - с интригами и любовными приключениями, с радостью и творческими взлетами. Также в августе можно смело баловать себя дорогостоящими покупками.

Козерог

У Козерогов в августе начнется процесс становления новой жизни. Возможно, они даже не заметят этого, но это не значит, что август будет менее удачным временем. Наоборот, в эти четыре недели будет происходить много того, что станет подспорьем к успеху в любви и в делах в начале осени. Козероги не смогут разглядеть эти плюсы, но зато они смогут начать новый этап своей жизни, который можно назвать одним словом - “перезагрузка”. К этим людям вернется энергия, силы, вдохновение.

Рыбы

Рыбы в августе получат невероятный заряд бодрости. Это будет период, в который нет ничего невозможного. Рыбы смогут решить множество проблем: юридических, рабочих, домашних и любовных. Это будет время обновления, изменения жизни к лучшему. Все проблемы уйдут в небытие, захватив с собой страхи и комплексы. Рыбам под силу будет вернуть себе уверенность, оптимизм и творческий потенциал. Также звезды и планеты улучшат их память, внимание, обучаемость.