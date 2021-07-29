"Я больше, чем мои достижения и гимнастика". Лучшая гимнастка планеты снялась с Игр в Токио из-за психологических проблем

“Потоки любви и поддержки, которое я получила, заставили меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика, в которые я никогда по-настоящему не верила”, — написала Симона Байлз.

28 июля стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.

Как пишет “Чемпионат”, в преддверии финала женского командного многоборья в спортивной гимнастике одна из лучших гимнасток планеты, четырёхкратная олимпийская чемпионка была убрана из состава на всех снарядах. Тренеры заявили, что у спортсменки травма ноги и её решили поберечь. Однако уже по ходу финала появилась информация, что Байлз снялась с командного финала из-за психологических проблем.

Ситуация вызвала довольно бурную реакцию среди спортивных профессионалов и болельщиков. Однако многие поддержали спорстменку. Так, The New York Times поддержал решение Симоне сняться, чтобы поберечь нервы:

“Еще несколько лет назад было немыслимо представить, чтобы участник Олимпиады рассказал о серьезных сомнениях прямо во время Игр, не говоря уже о том, чтобы сняться с соревнований. Но Байлс, Осака и другие представители их поколения открыто заявили, что ставят психологическое здоровье на первое место, а ожидания других в лучшем случае — на второе.

Байлс сказала, что приехала на Олимпиаду, “чувствуя себя довольно хорошо”, но столкнулась с некоторыми проблемами, которые с каждым днем росли. Она объяснила, что терапия и лекарства обычно работают, но даже при этом сильный стресс может заставить ее нервничать, потому что она не знает, как справляться с эмоциями.