29.07.2021, 12:35
Не есть до самой корки. Польза и вред арбуза: рекомендации медиков
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В разгаре сезон арбузов и мы спешим насладиться неповторимым вкусом этого сочного и ароматного плода. Однако не все знают, что помимо пользы, арбуз может нанести и вред нашему организму. Что важно знать?
Чем полезен арбуз?
- Арбуз на 90% состоит из воды, поэтому он полезен в жару, так как утоляет жажду. Детям нравится его сладкий вкус, а значит родители могут заменить вредные сладкие газировки в их рационе сочным арбузом. В арбузах практически нет белка, жиров, но зато много углеводов, дающих энергию. Взрослым во время интенсивных тренировок и детям, играющим на улице, ломтик арбуза позволит быстро восполнить запасы воды и даст необходимую энергию.
- Арбуз — ценный источник ликопина. Этот антиоксидант нейтрализует действие свободных радикалов, что позволяет замедлять старение. Также он защищает от новобразований и улучшает зрение.
- В мякоти арбуза большое количество фолиевой кислоты, которая важна для репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Детям фолиевая кислота нужна для развития и созревания нервной системы.
- За счет большой концентрации магния, арбузы полезны людям, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Магний улучшает работу нервных и мышечных волокон, помогает бороться со стрессами и депрессиями.
- В мякоти арбуза есть цитруллин — аминокислота, которая способствует расширению кровеносных сосудов и усиливает либидо.
Чем может быть вреден арбуз?
- Арбуз — это смесь воды и быстрых углеводов. Несмотря на низкую калорийность, переедание может повышать гликемический индекс, что неполезно для диабетиков.
- Арбуз обладает выраженным мочегонный эффектом, но, вопреки распространенному мнению, с его помощью выводятся не “шлаки и токсины”, а минералы.
- Людям, страдающим от мочекаменной болезни, нужно ограничивать употребление арбуза — его мочегонное действие может спровоцировать выход камней.
- Медики не советуют давать арбуз детям до 3 лет, так как в составе его мякоти часто обнаруживаются нитраты. Взрослый организм вполне может справиться с ними, а вот детский — нет. Кстати, по этой же причине и взрослым не рекомендуется есть арбуз до самой корки, где и сосредоточены вредные вещества.
- Арбузы могут спровоцировать серьезные отравления: все дело в нитратах и пестицидах, которые в них содержатся и могут вызывать проблемы со здоровьем. Кроме того, во время перевозки и хранения, на поверхности арбузов скапливается огромное количество микробов. Поэтому перед тем как нарезать арбуз, его нужно тщательно промыть под проточной водой.