Однорукая полька вошла в Токио в 1/32 финала в настольном теннисе. Это уже ее четвертая Олимпиада

Наталья родилась без правого предплечья и была второй дочерью в семье учительницы и банкира. Родители не уделяли большого внимания ее физической особенности и не пытались оградить от трудностей внешнего мира. Наоборот, девочку учили быть самостоятельной и заставляли своими силами справляться с самыми обычными бытовыми проблемами.

С годами самостоятельность Натальи только окрепла. Однажды она ехала в поезде с тяжелой сумкой, и одна из пассажирок предложила спортсменке свою помощь, чтобы закинуть багаж на верхнюю полку. Получив отказ, женщина не сдалась, и за сумку развязалась жаркая борьба, которую выиграла Наталья. “Когда я хочу, чтоб мне кто-то помог, я прошу об этом”, — сказала Наталья уже после схватки.

Когда Партыке было 7 лет, ее записали в секцию настольного тенниса. Родители искали для дочери спорт, где мало рисков травмы, а зал для тенниса как раз располагался недалеко от дома. Кроме того, Гданьск, где росла Наталья, всегда славился своей школой — здесь начинали свой путь многие мастера настольного тенниса.

Отсутствие правой руки практически не мешало Партыке в процессе игры — главные неудобства возникали при подаче. Однако со временем Наталья научилась справляться и с этим: стала зажимать мяч локтевым суставом, подбрасывала и подавала. Попытки не всегда были удачными, некоторые сверстники смеялись над будущей участницей Олимпиады, но Наталью это только мотивировало — она оставалась в зале после тренировок и упорно отрабатывала подачу.

Трудолюбие привело Наталью Партыку на Паралимпиаду-2000, ей тогда было всего 11. Партыка стала самой юной участницей сиднейских игр, причем спортсменка отправилась в Австралию без родителей и телефона.

Через несколько лет Партыка стала одной из сильнейших теннисисток мира в своей категории, на Паралимпиаде-2004 в Афинах она уверенно взяла золото. Амбиции вели Наталью и дальше: вскоре она стала выступать на общих соревнованиях, не только специализированных.