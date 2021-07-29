Однорукая полька вошла в Токио в 1/32 финала в настольном теннисе. Это уже ее четвертая Олимпиада
Наталья родилась без правого предплечья и была второй дочерью в семье учительницы и банкира. Родители не уделяли большого внимания ее физической особенности и не пытались оградить от трудностей внешнего мира. Наоборот, девочку учили быть самостоятельной и заставляли своими силами справляться с самыми обычными бытовыми проблемами.
С годами самостоятельность Натальи только окрепла. Однажды она ехала в поезде с тяжелой сумкой, и одна из пассажирок предложила спортсменке свою помощь, чтобы закинуть багаж на верхнюю полку. Получив отказ, женщина не сдалась, и за сумку развязалась жаркая борьба, которую выиграла Наталья. “Когда я хочу, чтоб мне кто-то помог, я прошу об этом”, — сказала Наталья уже после схватки.
Когда Партыке было 7 лет, ее записали в секцию настольного тенниса. Родители искали для дочери спорт, где мало рисков травмы, а зал для тенниса как раз располагался недалеко от дома. Кроме того, Гданьск, где росла Наталья, всегда славился своей школой — здесь начинали свой путь многие мастера настольного тенниса.
Отсутствие правой руки практически не мешало Партыке в процессе игры — главные неудобства возникали при подаче. Однако со временем Наталья научилась справляться и с этим: стала зажимать мяч локтевым суставом, подбрасывала и подавала. Попытки не всегда были удачными, некоторые сверстники смеялись над будущей участницей Олимпиады, но Наталью это только мотивировало — она оставалась в зале после тренировок и упорно отрабатывала подачу.
Трудолюбие привело Наталью Партыку на Паралимпиаду-2000, ей тогда было всего 11. Партыка стала самой юной участницей сиднейских игр, причем спортсменка отправилась в Австралию без родителей и телефона.
Через несколько лет Партыка стала одной из сильнейших теннисисток мира в своей категории, на Паралимпиаде-2004 в Афинах она уверенно взяла золото. Амбиции вели Наталью и дальше: вскоре она стала выступать на общих соревнованиях, не только специализированных.
В 2008 году Партыка поехала в Пекин на свою первую большую Олимпиаду. Несмотря на то, что она взяла всего два сета, местные журналисты сделали из польки настоящую звезду. А вскоре после Олимпиады Наталья взяла второе паралимпийское золото: стала одной из двух спортсменок, поучаствовавших как в Олимпийских, так и в Паралимпийских играх В том же году Партыка добыла бронзовую медаль в парном разряде на чемпионате Европы, который проходил в Санкт-Петербурге, а в 2009-м взяла с Польшей командное серебро Евро. После этого успеха Наталья взлетела на рекордное 48 место в рейтинге лучших настольных теннисисток мира.
На лондонской Олимпиаде Партыка добилась главного успеха в своей карьере — дошла до 1/16 в одиночном разряде, там уступила Ли Цзе (представляет Нидерланды). На Паралимпиаде Наталья снова была лучшей, а через четыре года в Рио завоевала даже два золота: и в одиночке, и в команде.
В Токио получилось похуже — она проиграла уже во втором раунде. Но поболеть за Наталью еще можно — 1 августа стартует командное первенство в женском настольном теннисе, сборная Польши в 1/8 сразится с командой Южной Кореи.
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