Персональный тренер объясняет: здоровый перекус может привести незаметно к лишним килограммам

По словам персонального тренера Аннмари Ээспяэв, свежий и богатый витаминами смузи - идеальный напиток для жаркой погоды, который можно сделать быстро и без большого труда и при этом прекрасно подкрепиться. «При приготовлении и употреблении смузи следует обязательно продумать, является ли целью снижение веса или, например, наращивание мышечной массы. С учётом этого намного проще следить за содержанием калорий и ингредиентами смузи, поскольку в смузи может попадать очень много скрытых углеводов», - пояснила Ээспяэв. Она добавила, что скрытые сахара и углеводы в случае со смузи становятся препятствующими факторами при снижении веса, и в таком случае при приготовлении смузи надо, например, исключить мёд и банан. Вместо них можно использовать альтернативы с меньшим содержанием сахара - добавлять в смузи, например, авокадо, миндальное молоко и ягоды.

«Я рекомендую своим клиентам всегда делать смузи дома, не покупать в магазине, поскольку в сделанном самим смузи намного меньше сахаров и больше витаминов и питательных веществ. Смузи, который неделями хранится на магазинном прилавке, по моему мнению, не может быть особенно полезным», - отметила Ээспяэв.

По словам представителя производителя электроники Sencor Eesti Витениса Руйбиса, хороший блендер всегда пригодится в любом доме. «Например, блендер с вакуумной функцией помогает смузи как можно дольше сохранять питательность и свежесть, поскольку хранение в вакууме препятствует росту различных микроорганизмов и формированию токсинов», - объяснил Руйбис и добавил, что в вакуумной посуде в холодильнике смузи хранятся в два раза дольше, чем без вакуума, и поэтому это помогает экономить.

«Нельзя, безусловно, забывать заниматься оздоровительным спортом и достаточно много двигаться, поскольку в противном случае ожидаемого снижения веса не будет», - рассказала Ээспяэв. У проводящего персональные и групповые тренировки тренера смузи входят в её повседневное меню и в меню её клиентов.

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Любимые смузи Аннмари Ээспяэв