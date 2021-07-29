Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут на аукционе

Внушительная порция марципанового торта с глазурью украшена королевским гербом в красных, синих и золотых тонах. Она была вручена Мойре Смит, одной из служанок королевы-матери в Кларенс-хаусе, сразу после церемонии в 1981 году.

Кусок торта размером 20 на 18 см и весом 794 гр. на протяжении сорока лет хранился в пищевой пленке в старой форме для выпечки. Он находился в семье Мойры до 2008 года, после чего этот ломтик кондитерского изделия купил коллекционер, который теперь продает его через аукцион Доминика Винтера в Сайренсестере, графство Глостершир.

Всего для свадьбы приготовили 23 официальных торта, включая основной многослойный фруктовый торт высотой 1,5 м и весом 102 кг. Кусок, переданный Мойре, вырезали из торта, который раздали прислуге Кларенс-хауса в знак благодарности за их службу.

Ожидается, что изделие продадут за £500 (около 600 евро).

Аукционисты описали кусок торта как “уникальный королевский сувенир на память”, но порекомендовали не есть его. Крис Олбери, специалист по оценке коллекций, связанных с королевской семьей, в компании “Доминик Винтер” также посоветовал не делать этого. Однако он отметил, что “спустя 40 лет очевидно, что торт изготовили на совесть”.