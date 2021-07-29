Ученые высчитали дозу алкоголя, которая может быть полезна для сердца

В своем исследовании ученые собрали и изучили данные 48 тысяч пациентов (и мужчин, и женщин), которым за последние 20 лет диагностировали сердечно-сосудистые заболевания. Эксперты также внимательно изучили информацию о том, сколько алкоголя в среднем выпивали эти люди после постановки диагноза.

На основании этих данных выяснилось, что у людей, которые в среднем употребляли 6 граммов алкоголя в день, риск повторного сердечного заболевания по сравнению с непьющими людьми снижался на 50 процентов. А употребление 8 граммов спиртных напитков в день сокращал риск смерти от сердечного приступа, инсульта или стенокардии на 27 процентов.

Исследователи также обнаружили, что более высокое потребление алкоголя (до 62 граммов в день) не было связано с повышенным риском повторного сердечного приступа или смерти по сравнению с отсутствием алкоголя. У тех, кто пил такую дозу и не пил совсем, риск повторных проблем с сердцем был на одинаковом уровне.

Максимальная доза, которую можно выпивать без серьезных последствий для здоровья сердца — 105 граммов алкоголя в неделю, считают ученые.

При этом эксперты напоминают, что непьющим людям не стоит начинать пить алкоголь, так как это может вызвать другие проблемы со здоровьем, пишет Reuters со ссылкой на исследование в журнале BMC Medicine.