Ученые высчитали дозу алкоголя, которая может быть полезна для сердца(13)
В своем исследовании ученые собрали и изучили данные 48 тысяч пациентов (и мужчин, и женщин), которым за последние 20 лет диагностировали
На основании этих данных выяснилось, что у людей, которые в среднем употребляли 6 граммов алкоголя в день, риск повторного сердечного заболевания по сравнению с непьющими людьми снижался на 50 процентов. А употребление 8 граммов спиртных напитков в день сокращал риск смерти от сердечного приступа, инсульта или стенокардии на 27 процентов.
Исследователи также обнаружили, что более высокое потребление алкоголя (до 62 граммов в день) не было связано с повышенным риском повторного сердечного приступа или смерти по сравнению с отсутствием алкоголя. У тех, кто пил такую дозу и не пил совсем, риск повторных проблем с сердцем был на одинаковом уровне.
При этом эксперты напоминают, что непьющим людям не стоит начинать пить алкоголь, так как это может вызвать другие проблемы со здоровьем, пишет Reuters со ссылкой на исследование в журнале BMC Medicine.