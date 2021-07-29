Внимание! Из-за аварии на складе вакцин сдвинулись сроки вакцинации детей младшего возраста

Первая доза Infanrix Hexa — вакцины в том числе против дифтерии, столбняка и гепатита В — вводится по достижении ребенком трехмесячного возраста, вторая инъекция — через полтора месяца, а третья — в шесть месяцев. Четвертая инъекция вводится, когда ребенку исполняется два года, сообщает ERR.

После переговоров, проведённых Больничной кассой, государство закупит на замену вакцинные коктейли Hexaxin и Hexyon. Советник отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел Кярт Сыбер сообщил ERR, что, в то время как вакцина Infanrix Hexa вводится детям в возрасте от двух до трех лет, новыми вакцинами детей старше двух лет прививать нельзя.

Уже во вторник министр здравоохранения и труда Танель Кийк внес изменения в национальную программу иммунизации, согласно которой шестивалентной вакциной будут прививать детей в возрасте от полутора до двух лет. Постановление вступит в силу с 1 августа, причем раньше всего это коснется детей, которым вот-вот должно исполниться два года.

Сыбер пообещал, что вся информация будет опубликована на сайте vaktsineeri.ee и что семейные врачи будут осведомлены обо всех изменениях. "Именно они согласуют с родителями сроки вакцинации. Важную роль в этом деле, безусловно, сыграют семейные врачи и медсёстры”.