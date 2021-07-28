Красная дорожка, вина Прованса и изысканный парфюм. В Таллинне пройдет уникальная эно-парфюмерная дегустация

Уникальность идеи вечера состоит в том, что ароматный букет розовых вин будет дублироваться в парфюмерных композициях, преподнесенных гостям на персональных блоттерах. А отдельные ароматические ноты Rosé гости послушают в виде чистых парфюмерных ингредиентов. Хорошо известный в Москве и на Лазурном Побережье парфюмер Валерий Морозов расскажет о французском парфюмерном деле, некоторых парфюмерных домах и их истории. С прованскими Château и тонкостями вин Rosé гостей вечера познакомит посол винного дома Château de Saint-Martin Мария Люлль-Гизони.

На светском вечере также будут представлены новые коллекции известных нишевых парфюмерных брендов. От парфюмерного дома Orlov будет представлена коллекция с историей “By Orlov”, также гости познакомятся с новой коллекцией “Art Deco” от парфюмера Aleksandre J, а минималистичный дом чистых ароматов Clean представит новую коллекцию с манящим названием “Avant Garden”. Цветущие сады будут не только в ароматах, но и в убранстве мероприятия — цветочный декор создаст сама Татьяна Тридворнова, титулованный флорист и организатор ежегодного Tallinna Lilleball (который также состоится в августе).

По традиции светского салона Art & Gourmet, один из гостей мероприятия будет щедро одарен Фортуной. На этот раз приз вечера — нишевой парфюм от парфюмерного дома Orlov на выбор победителя. Подробнее о мероприятии — ЗДЕСЬ.