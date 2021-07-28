22 способа незаметно снизить калорийность питания от эстонского фитнес-тренера Юлии Смоли

22 способа незаметно снизить калорийность питания:

1. С кофе латте и капучино перейдите на кофе с молоком (50 мл) (не жирным или растительным).

2. Снизьте количество соусов и кетчупа. В них полно сахара и жиров.

3. Замените майонез нежирным йогуртом. Можно сделать из него соус, добавив соленые огурчики и зелень.

4. Уберите из чая и кофе сахар.

5. Уберите сладкую газировку. Замените водой с ягодами или домашним лимонадом.

6. Вместо стакана свежевыжатого сока съешьте один фрукт.

7. Кашу готовьте не на молоке, а на воде или разбавляйте молоко 50/50 с водой.

8. В омлет полождите не 3 яйца, а 1 яйцо и белок из 2х яиц. Желтки калорийные, но совсем исключать их не стоит.

9. Жирные сорта мяса замените на курицу, индейку, крольчатину. Ешьте свинину и баранину не ежедневно а 1-2 раза в неделю.

10. Вместо булочки днём съешьте домашнее овсяное печенье.

11. Используйте для жарки распылитель масла.

12. Или вообще купите сковороду антипригарную и жарьте без масла.

13. Вместо колбасы проложите на хлеб тонкую куриную ветчину и огурец.

14. Выбирайте малокалорийные десерты на стевии.

15. Сливочное мороженое замените на сорбе.

16. Добавьте в каждый приём пищи большую порцию салата.

17. Пейте 2 стакана воды до еды.

18. Отдавайте предпочтения белым маложирный сортам сыра.

19. Сливочное масло на бутерброде заменяем лёгким козьим сыром.

20. Вместо сладких йогуртов и творожков ешьте греческий йогурт с ягодами.

21. На гарнир к мясу и рыбе вместо картошки взять гриль овощи.

22. Не заливать салат маслом — сбрызнуть из распылителя.

Этот список можно продолжать бесконечно.

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