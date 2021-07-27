Не только клубника: семь рецептов варенья из лука, баклажанов, огурцов и других непривычных продуктов
Варенье из огурцов и имбиря
400 г огурцов (корнишоны), 1 кг сахара, 1,5 ст. воды, 25,5 г имбиря, 2 лимона.
Огурцы выдержать в течение 3 дней в соленой воде с капустным листом. Когда огурцы пожелтеют, их вынуть и обдать кипятком. Манипуляцию повторить несколько раз, после чего огурцы должны позеленеть. Затем огурцы залить холодной водой и оставить на 3 дня, после чего вынуть и залить теплым сиропом, приготовленным из 400 г сахара и 1,5 стаканов воды, имбиря, цедры и сока лимонов. На другой день сироп слить, в него добавить 600 г сахара, и варить в нем огурцы до готовности варенья.
Варенье из баклажанов
1 кг маленьких баклажанов, 1,5 кг сахара, 400 г воды, 8 г корицы, 5 зернышек кардамона.
Баклажаны промыть, очистить от кожицы и выдержать в воде в течение часа, затем вынуть и опустить в кипящую воду, варить 7 минут, после чего вновь вынуть. Сварить сироп, которым залить баклажаны и варить в течение 35 минут. Снять с огня и оставить на 2 часа. Манипуляцию повторить несколько раз. Варить до готовности, добавив пряности в мешочке из марли. После варки пряности удалить.
Варенье из моркови
1,2 кг моркови, 1,2 кг сахара, 1 ч. ложка лимонной кислоты, ванилин, 300 мл воды.
Морковь вымыть, почистить, порезать кубиками, сварить до мягкости и охладить. Из сваренной моркови вырезать ромбики, квадратики, звездочки, залить кипящим сиропом (из 1 кг сахара) и варить 5 минут. Снять с огня, через 8 часов довести до кипения, добавив 200 г сахара. Морковь должна стать прозрачной, а сироп - густым. За несколько минут до снятия с огня положить лимонную кислоту. Когда варенье остынет, ароматизировать его ванилином.
Варенье из зеленых помидоров
1 кг мелких зеленых помидоров, 1 кг сахара, лимонная кислота, ванилин, 300 мл воды.
Плоды срезать со стороны плодоножки, очистить от семян. Затем вскипятить в трех водах, постоянно ее меняя. Помидоры очистить от кожицы и опустить их в сироп. Варить до загустения сиропа. За несколько минут до снятия с огня добавить лимонную кислоту, а после остывания - ванилин.
Варенье из репчатого лука
500 г лука, 400 г сахара, 50 г меда, 1 л воды.
Лук измельчить, смешать с сахаром, положить в посуду для варки варенья, поставить на маленький огонь и варить около 3 часов, помешивая. После того, как варенье будет готово, немного остудить и добавить мед. Варенье полезно при простудных заболеваниях.
Варенье из цветов липы
1 кг цветов липы, 1 кг сахара, 400 мл воды, сок 1 лимона, 5 шт. гвоздики.
Цветы липы отделить от листиков и цветоножек, промыть в дуршлаге проточной водой, дать воде стечь, положить в таз для варки варенья. Приготовить сироп, залить им цветы и накрыть тарелкой, чтобы цветы не всплывали и впитывали сироп. Когда цветы осядут, таз поставить на огонь, в сироп с цветами добавить пряности, сок и цедру лимона. Варить до готовности.
Варенье из мяты
300 г мяты, 1 кг сахара, лимонная кислота.
Мяту измельчить, залить водой и варить в течение 10 минут. Настоять 24 часа. Затем мяту отжать, настой процедить, добавить сахар и варить до готовности. В конце варки добавить лимонную кислоту.