Не только клубника: семь рецептов варенья из лука, баклажанов, огурцов и других непривычных продуктов

Варенье из огурцов и имбиря

400 г огурцов (корнишоны), 1 кг сахара, 1,5 ст. воды, 25,5 г имбиря, 2 лимона.

Огурцы выдержать в течение 3 дней в соленой воде с капустным листом. Когда огурцы пожелтеют, их вынуть и обдать кипятком. Манипуляцию повторить несколько раз, после чего огурцы должны позеленеть. Затем огурцы залить холодной водой и оставить на 3 дня, после чего вынуть и залить теплым сиропом, приготовленным из 400 г сахара и 1,5 стаканов воды, имбиря, цедры и сока лимонов. На другой день сироп слить, в него добавить 600 г сахара, и варить в нем огурцы до готовности варенья.

Варенье из баклажанов

1 кг маленьких баклажанов, 1,5 кг сахара, 400 г воды, 8 г корицы, 5 зернышек кардамона.

Баклажаны промыть, очистить от кожицы и выдержать в воде в течение часа, затем вынуть и опустить в кипящую воду, варить 7 минут, после чего вновь вынуть. Сварить сироп, которым залить баклажаны и варить в течение 35 минут. Снять с огня и оставить на 2 часа. Манипуляцию повторить несколько раз. Варить до готовности, добавив пряности в мешочке из марли. После варки пряности удалить.

Варенье из моркови

1,2 кг моркови, 1,2 кг сахара, 1 ч. ложка лимонной кислоты, ванилин, 300 мл воды.

Морковь вымыть, почистить, порезать кубиками, сварить до мягкости и охладить. Из сваренной моркови вырезать ромбики, квадратики, звездочки, залить кипящим сиропом (из 1 кг сахара) и варить 5 минут. Снять с огня, через 8 часов довести до кипения, добавив 200 г сахара. Морковь должна стать прозрачной, а сироп - густым. За несколько минут до снятия с огня положить лимонную кислоту. Когда варенье остынет, ароматизировать его ванилином.

Варенье из зеленых помидоров

1 кг мелких зеленых помидоров, 1 кг сахара, лимонная кислота, ванилин, 300 мл воды.

Плоды срезать со стороны плодоножки, очистить от семян. Затем вскипятить в трех водах, постоянно ее меняя. Помидоры очистить от кожицы и опустить их в сироп. Варить до загустения сиропа. За несколько минут до снятия с огня добавить лимонную кислоту, а после остывания - ванилин.