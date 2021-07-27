ФОТО | В моду вошли скранчи. Что это такое и как носить?

Благодаря тканевым или кожаным сборкам скранчи-обувь выглядит оригинально и делает ноги более изящными, а из-за привычной нам формы совсем не уступает по комфорту домашним тапочкам.

Этот тренд уже уверенно закрепился среди мировых знаменитостей. Стилисты уверены: несмотря на то, что лето закончится почти через месяц, шлепки-скранчи купить все-таки стоит, потому что модель останется в трендах и в следующем году.