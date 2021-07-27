27.07.2021, 14:05
ФОТО | В моду вошли скранчи. Что это такое и как носить?(4)
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Два года назад слово “скранчи” казалось чуть ли не ругательным, но теперь насборенные резинки из детства снова набрали дикую популярность, а незатейливая фактура перешла на другие элементы гардероба. Теперь можно встретить кофты, штаны и обувь, имитирующие резинки. В этом сезоне особую популярность обрели шлепки и сандалии скранчи, пишет сайт Леди Mail.Ru.
Благодаря тканевым или кожаным сборкам скранчи-обувь выглядит оригинально и делает ноги более изящными, а из-за привычной нам формы совсем не уступает по комфорту домашним тапочкам.
Этот тренд уже уверенно закрепился среди мировых знаменитостей. Стилисты уверены: несмотря на то, что лето закончится почти через месяц, шлепки-скранчи купить все-таки стоит, потому что модель останется в трендах и в следующем году.