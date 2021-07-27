На Олимпиаде немецкие гимнастки надели закрытые костюмы и выступили против сексуализации спортсменок(16)
Так, стандартным костюмом для гимнасток считается купальник с длинными или короткими рукавами — одежду, закрывающую ноги, на международных соревнованиях разрешается надевать только по религиозным причинам.
“При выполнении шпагатов и прыжков купальники иногда соскальзывают и обнажают части тела. Поэтому мы разработали новую форму, чтобы каждая девушка чувствовала себя в безопасности во время соревнований и тренировок, — пояснила гимнастка Сара Восс. — Мне кажется, что чувствовать себя в безопасности и не думать о том, что другие могут или не могут увидеть, дарит большое облегчение во время соревнований”.
В апреле на чемпионате Европы немецкие гимнастки уже выступали в закрытых костюмах. Помимо этого, недавно против неудобного и сексуализированного дресс-кода в спорте высказалась женская команда Норвегии по пляжному гандболу, потребовав разрешить участвовать в соревнованиях в шортах вместо бикини.