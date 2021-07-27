Мода и стиль
27.07.2021, 09:10

На Олимпиаде немецкие гимнастки надели закрытые костюмы и выступили против сексуализации спортсменок

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Сара Восс во время выступления на Олимпиаде в Токио
Сара Восс во время выступления на Олимпиаде в Токио
Foto: imago images / Schreyer / Scanpix
Немецкие гимнастки надели закрытые комбинезоны вместо купальников в квалификационных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Таким образом они выступили против сексуализации женщин в спорте и выразили свою поддержку тем, кто столкнулся с насилием в спортивной среде. Об этом сообщает Wonderzine со ссылкой на Insider.

Так, стандартным костюмом для гимнасток считается купальник с длинными или короткими рукавами — одежду, закрывающую ноги, на международных соревнованиях разрешается надевать только по религиозным причинам.

“При выполнении шпагатов и прыжков купальники иногда соскальзывают и обнажают части тела. Поэтому мы разработали новую форму, чтобы каждая девушка чувствовала себя в безопасности во время соревнований и тренировок, — пояснила гимнастка Сара Восс. — Мне кажется, что чувствовать себя в безопасности и не думать о том, что другие могут или не могут увидеть, дарит большое облегчение во время соревнований”.

В апреле на чемпионате Европы немецкие гимнастки уже выступали в закрытых костюмах. Помимо этого, недавно против неудобного и сексуализированного дресс-кода в спорте высказалась женская команда Норвегии по пляжному гандболу, потребовав разрешить участвовать в соревнованиях в шортах вместо бикини.

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