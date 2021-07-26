Легендарная гимнастка завершила свою карьеру в Токио в 46 лет. Это была ее восьмая Олимпиада!

В воскресенье, 25 июля, гимнастка участвовала в квалификации олимпийского турнира Токио-2020. Правда, не смогла пройти в финал в опорном прыжке и заявила о завершении профессиональной карьеры.

“Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать”, — сказала Чусовитина после окончания соревнований.



Вообще нынешние Игры сложились для Оксаны очень странно. На церемонии открытия ей запретили нести флаг сборной Узбекистана, сообщив об этом лишь за несколько часов до начала.

“Мне не объяснили, почему изменили решение, просто сказали, что я не иду, и все. Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, все поймем”, — заявила Оксана после случившегося.

Спортивный путь Чусовитиной начался еще со сборной СССР, она попала в основную команду уже в 15 лет. В итоге карьера Оксаны получилась очень сложной и триумфальной одновременно.

В 1992-м Чусовитина отправилась на Олимпиаду в составе Объединенной команды (состояла из представителей двенадцати бывших советских республик) и забрала золото в командном первенстве.

После этого Чусовитина не переехала в Россию (хотя туда перебрались почти все ее родные). Решила выступать за страну, в которой родилась - Узбекистан.

В 1996-м результаты Оксаны были куда хуже: на Играх в Атланте она не попала в финал даже в любимом опорном прыжке — хотя там уже были медали чемпионата мира.

В Сиднее-200 Оксана вновь осталась без медалей и взяла небольшую паузу в карьере. Затем у Чусовитиной и ее мужа Бахи Курбанова (известный борец греко-римского стиля, чемпион Азии) появился сын Алишер.

Через несколько месяцев после родов Оксана уже принимала участие в международных соревнованиях, в 2002-м она вернула и великолепную форму: завоевала два золота и два серебра на Азиатских играх в Пусане.

Правда, радость от классных результатов быстро улетучилась из-за страшного диагноза, который поставили ее сыну — лейкемия. Болезнь требовала оперативного лечения стоимостью 120 тысяч долларов.