Как составить свадебное меню? Разбираемся с экспертами из Эстонии

“Хотя молодоженам на свадьбе зачастую не хватает времени на то, чтобы поесть, у гостей оно точно будет, — говорит шеф-повар Райдо Волков. — Планируя свадебный стол, стоит подумать, чего бы вы сами хотели отведать, будучи гостем. Учтите, какой у вас будет праздник и кто ваши гости. Например, средневековая вечеринка и еда в стиле фьюжн несовместимы. Убедитесь, что угощений будет достаточно и выбор — широким”.

Правильный партнер

Михкель Мяги рекомендует, устраивая свадьбу, непременно встретиться со всеми поставщиками услуг, в том числе с теми, кто организует кейтеринг, — либо на месте проведения торжества, либо на дегустации, либо просто в кафе. Чтобы обсудить все детали.

“Свадьба бывает раз в жизни. И в конце дня мы хотели бы услышать, что все получили удовольствие: что гостям было вкусно, и повара, официанты и весь персонал тоже довольны незабываемым праздником”.

Составление меню

Еда является важной частью концепции свадьбы. Для идеального результата организатору кейтеринга нужно знать как можно больше о празднике. Во сколько запланировано начало и завершение? Какая будет программа и насколько много времени предусмотрено для подачи блюд и собственно для еды? Свадьба пройдет дома, на мызе, под тентами, в лесу…? Какого типа обслуживание и питание желательно? Сколько гостей ожидается и каков бюджет? Сколько среди гостей женщин и мужчин, пожилых людей и детей? Это будет летом или зимой? Какая любимая еда молодоженов?