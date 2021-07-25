Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Овен. У Овнов в период с 26 по 1 число ожидается большой наплыв бытовых проблем. У них в большинстве случаев не астрологические, а духовные причины, но в этот раз стоит опасаться их сильнее из-за неприятных последствий. На этой неделе последствия неурядиц могут быть катастрофическими. Нельзя откладывать решение проблем на потом. Важно вовремя обращать на них свое внимание. Особенно это касается неурядиц в любви и семье. Если вторая половинка или родственники будут чем-то недовольны, то Овнам стоит исправить это как можно скорее.

Телец. Тельцам в эти семь дней астрологи настоятельно советуют как можно меньше общаться с представителями злых знаков Зодиака. Это может очень негативно сказаться на настроении, удаче, продуктивности. Очень важно окружить себя приятными и добрыми людьми, способными поддержать в трудную минуту. Укрепить семейные узы Тельцы смогут совместными делами и поездками. Неделя отлично подходит для шопинга, так что можно сделать кому-то сюрприз. С 26 июля по 1 августа лучше не влезать в долги.

Близнецы. У Близнецов ожидается достаточно насыщенная и стрессовая неделя. Они могут устать уже в первые дни. Марс перейдет в Деву 29 июля, так что вторая половина неделя будет сложной для принятия важных решений. Астрологи советуют быть осторожнее в общении с незнакомцами. Не нужно доверять каждому встречному. Больше всего везти будет Близнецам с развитым чувством ответственности. Нельзя перекладывать на других людей свои дела. Это может сыграть против людей данного Знака.

Рак. Самым ярким и позитивным днем недели для Раков станет 28 июля, когда Меркурий перейдет в знак Льва. В этот день может появиться много позитивных эмоций, удачи в финансовой сфере. Это же будет свойственно и последующим дням. С другой стороны, Раки станут более уязвимыми к критике со стороны. Всем, кто слишком остро реагирует на чужие замечания, стоит быть осторожнее с высказываниями и ответными претензиями.