Жителей Таллинна приглашают прикоснуться к эпохе джаза и "Золотых двадцатых". Очередная лекция венского искусствоведа Дарьи Сабитовой состоится в конце августа(1)
Стиль ар-деко возник в Париже в 20-е годы ХХ века. “Золотые двадцатые” — эпоха описанная в романе “Великий Гэтсби”. Эпоха джаза, танцев до утра, наслаждения жизнью и послевоенной свободой. Во время нашей следующей встречи мы обсудим, почему именно этот стиль считается воплощением утонченной роскоши, элегантности и гламура. Выясним, как Нью-Йорк становится столицей ар-деко, чем жили flapper girls, какой дресс-код существовал на вечеринках 20х? Разберемся, почему в моду вошли короткие стрижки и тюрбаны, как “Русские сезоны” Дягилева в Париже, раскопки в Америке и искусство Египта повлияли на облик женщин 20-х?
Обсудим живопись Тамары де Лемпицки, фэшн-иллюстрации модного русского эмигранта Эрте для Vogue и Harper Bazar, поговорим о скульптуре Дмитрия Чипаруса, графике haute couture Жоржа Барбьера, об одном из первых интерьерных дизайнеров — Эмиле Рульманне. Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.
В прошлом — эксперт аукционного дома Sotheby’s, а в настоящем создатель Art Salon Vienna — венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта “Лекции об искусстве в венских музеях” и арт-путешествий в Италию. Партнеры мероприятия: LIFESTYLE Baltic, GLOSS, JANA, Krasotka.ee, Dr.med. Christine Schrammek Лекция проводится на русском языке.
Место проведения: Nordic Hotel Forum, Viru väljak 318:00 — регистрация
19:00 — начало лекции
20:00 — пауза
20:15 — продолжение лекции
21:30 — вопросы зрителей к лектору
Стоимость билета 49€
В цену входит:
- приветственный напиток Prosecco
- закуска
Количество мест ограничено, регистрация обязательна по электронному адресу адресу: showcaseprproject@gmail.com
Телефоны: +372 5129057; +372 5058143