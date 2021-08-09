Жителей Таллинна приглашают прикоснуться к эпохе джаза и "Золотых двадцатых". Очередная лекция венского искусствоведа Дарьи Сабитовой состоится в конце августа

Стиль ар-деко возник в Париже в 20-е годы ХХ века. “Золотые двадцатые” — эпоха описанная в романе “Великий Гэтсби”. Эпоха джаза, танцев до утра, наслаждения жизнью и послевоенной свободой. Во время нашей следующей встречи мы обсудим, почему именно этот стиль считается воплощением утонченной роскоши, элегантности и гламура. Выясним, как Нью-Йорк становится столицей ар-деко, чем жили flapper girls, какой дресс-код существовал на вечеринках 20х? Разберемся, почему в моду вошли короткие стрижки и тюрбаны, как “Русские сезоны” Дягилева в Париже, раскопки в Америке и искусство Египта повлияли на облик женщин 20-х?