В парке Паэ пройдут бесплатные лекции о материнстве и кормлении грудью. Специальный гость — известный педиатр Адик Левин

“В этом году мы собрали экспертов не только из сферы грудного вскармливания, но и пригласили других коллег, которые помогают молодым родителям, — рассказывает консультант по грудному вскармливанию Анастасия Ермакова. — На мероприятии выступят консультанты по грудному вскармливанию и прикорму, детский массажист, консультант по детскому сну, нутрициолог, детский психолог, арт-терапевт, акушерка и слингоконсультант”.

Особый гость мероприятия: Адик Левин — доктор-неонатолог, руководитель отделения новорожденных в роддоме Пельгулинна, председатель Эстонского комитета по поддержке грудного вскармливания — расскажет о важности грудного вскармливания для матери и ребенка.

Мероприятие откроет депутат Рийгикогу и руководитель группы семейной политики Мария Юферева-Скуратовски.

Кроме лекций будет также предложена анимационная программа для детей и розыгрыши подарков от партнеров. Лекции будут интересны беременным женщинам и родителям детей от 0-3 лет.

Желающие смогут сделать пожертвование некоммерческой организации SIET, которая проводит консультации по грудному вскармливанию на русском языке.

Мероприятие бесплатное для всех желающих! Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по ссылке - https://www.mamaonline.eu/breastfeedingweek2021. там же вы найдете программу мероприятия.

Смотрите, как прошла аналогичная встреча в прошлом году: