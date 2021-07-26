"Я — ЗОЖ-экстремист, и многие этого не понимают". Как популярный блогер из Швеции благодаря эстонскому э-резидентству вышла на мировой уровень(1)
Глядя на Мартину, я более чем готова поверить во все ее посты, так как сама она выглядит как северная Снежная Королева с прекрасной кожей, волосами и теплой улыбкой. Мы начинаем с вопроса о том, как она достигла того, чтобы ее бизнесом стало исследование молодости, красоты и здорового образа жизни. Для Мартины стартом стала долгая исследовательская работа и обучение.
“Мой путь как блогера ЗОЖ начался примерно 10 лет назад, когда я написала свою первую книгу о диете и том, какой выбор следует делать в ежедневной жизни и чего избегать. Параллельно я начала вести свой блог и очень скоро поняла, что люди стали очень интересоваться этими вопросами. Моя популярность и количество фолловеров стало расти семимильными шагами и тогда я четко поняла: это тема будущего. Сначала я начала делиться информацией о различных диетах, но совсем скоро я поняла, что диету невозможно смотреть в отрыве от спорта, медитации, ментального здоровья и общего стиля жизни.
Конечно, диета — это, так сказать, вечный вопрос, но, как оказалось, он еще и очень эмоциональный… Некоторые мои советы и выводы стали приводить к очень эмоциональным и даже конфликтным обсуждениям. Это тоже дало мне сигнал, что более правильно было бы расширять количество своих тем и поэтому я включила в свой блог также темы спорта, образования и в их основу поставила доказательную медицину. В двух словах это означает то, что если вы “сели на диету” — это еще не означает, что вы ведете здоровый образ жизни. Ваше здоровье — это ваши привычки, и способность поддерживать правильный выбор во всем в долгосрочной перспективе.
Очень скоро я также поняла, что есть так называемые “неприкасаемые темы”, до которых современная нутрициология (наука о питании — прим. автора) начинает добираться и исподволь их менять. Прежде всего я говорю о хлебе (даже черном или ржаном), легком алкоголе (например, пиве и вине) и кофе - всех тех вещах, которые я больше не употребляю, из-за чего в своем окружении сегодня являюсь практически экстремистом. Для себя я очень четко поняла: черный хлеб является практически неотъемлемым символом нашей нордической культуры, и поэтому, несмотря на то, что современная наука зачастую говорит не в его пользу, я предоставляю сделать каждому своему подписчику сделать самостоятельный выбор на тему хлеба и количества его потребления.
Сама Мартина ежедневно занимается спортом, медитацией, следит за питанием и исключает те продукты, которые она не считает правильными. “Я верю, что каждое хорошее начинание и каждая проблема начинаются внутри человека, и их источником и двигателем являются эмоции и мотивация. И я также знаю и вижу на примере своих клиентов и последователей, насколько часто непереработанные эмоции, проблемы и нерешенные конфликты являются причиной для возникновение нездоровых привычек, которые со временем перерастают в проблемы со здоровьем и могут сжигать человека. Я очень хорошо знаю, насколько физически разрушающей может быть депрессия. И я абсолютно точно верю, что любая проблема на физическом уровне начинается изнутри. Поэтому в своей работе я концентрируюсь даже на более широких вопросах чем спорт, диета или биохакинг… Теперь, после многих лет получения опыта, я смотрю на вещи гораздо шире”.
Но, говоря о современной жизни, мы все же не можем пройти мимо темы всеобщей загруженности событиями и эмоциями, которые делают зачастую невозможным полное погружение в свои приоритеты. В этой связи я и попросила у Мартины совета для женщин Эстонии.
“По моим наблюдениям, жители Эстонии большие молодцы в смысле здоровья, по крайней мере, по сравнению с жителями Швеции. Когда я гуляю на улицах вашей страны, то я вижу в основном подтянутых и не полных людей, женщины кажутся в большинстве своем спортивными, и из этого я делаю вывод, что ваша натуральная диета работает. Если же дать какой-то общий совет, то я бы посоветовала придерживаться низкоуглеводной диеты и уменьшать количество потребляемых сахаров, что также касается хлеба, риса и макарон и, конечно, всех напитков с добавленным сахаром. Как биохакер я знаю, что изменения к лучшему происходят тогда, когда вы подключаете весь спектр полезных привычек, о которых мы говорили выше. Поэтому мы и здесь не можем обойти тему спорта, движения и ментального равновесия. И каждый человек сам выстраивает для себя оптимальный баланс между всеми этими сферами.”
“Я считаю совершенно нормальным пробовать, ошибаться и искать именно тот спорт и ту здоровую диету, которая подойдет именно вам. Потому что работают индивидуальные рецепты, а они предполагают, что вы должны знать, что именно вам нравится и позволяет чувствовать себя хорошо. И, что может быть особенно важно, что заставляет вас сбиваться с намеченного пути и делать неправильный выбор. Поэтому я советую вам прежде всего начать с изучения себя, узнавать ваши мотивы. Изучите те нерешенные вопросы, которые лежат на вас бременем, поставьте рядом свои мечты и планы на будущее и наметьте план движения. Это действительно увлекательный и полный удовольствия путь, и я желаю вам удачи для того, чтобы его для себя открыть.
Блог и материалы Мартины Йоханссон (Martina Johansson) можно найти на ее сайте, в Facebook и Инстаграме, правда, пока на шведском но уже в ближайшем будущем она планирует их перевести на английский язык.