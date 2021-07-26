"Я — ЗОЖ-экстремист, и многие этого не понимают". Как популярный блогер из Швеции благодаря эстонскому э-резидентству вышла на мировой уровень

Глядя на Мартину, я более чем готова поверить во все ее посты, так как сама она выглядит как северная Снежная Королева с прекрасной кожей, волосами и теплой улыбкой. Мы начинаем с вопроса о том, как она достигла того, чтобы ее бизнесом стало исследование молодости, красоты и здорового образа жизни. Для Мартины стартом стала долгая исследовательская работа и обучение.

“Мой путь как блогера ЗОЖ начался примерно 10 лет назад, когда я написала свою первую книгу о диете и том, какой выбор следует делать в ежедневной жизни и чего избегать. Параллельно я начала вести свой блог и очень скоро поняла, что люди стали очень интересоваться этими вопросами. Моя популярность и количество фолловеров стало расти семимильными шагами и тогда я четко поняла: это тема будущего. Сначала я начала делиться информацией о различных диетах, но совсем скоро я поняла, что диету невозможно смотреть в отрыве от спорта, медитации, ментального здоровья и общего стиля жизни.

Конечно, диета — это, так сказать, вечный вопрос, но, как оказалось, он еще и очень эмоциональный… Некоторые мои советы и выводы стали приводить к очень эмоциональным и даже конфликтным обсуждениям. Это тоже дало мне сигнал, что более правильно было бы расширять количество своих тем и поэтому я включила в свой блог также темы спорта, образования и в их основу поставила доказательную медицину. В двух словах это означает то, что если вы “сели на диету” — это еще не означает, что вы ведете здоровый образ жизни. Ваше здоровье — это ваши привычки, и способность поддерживать правильный выбор во всем в долгосрочной перспективе.