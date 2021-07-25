Эксперт: недостаток сна уменьшает эффект вакцинации

“Недостаток сна уменьшает эффект вакцинации. По крайней мере, это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и вакцинации против гепатита А”, — сказал он.

По словам Полуэктова, существует масса исследований, которые доказывают, что недостаток сна заметно увеличивает риск инфицирования.

“Это значит, что между сном и иммунитетом существует прямая связь. Во время сна происходит укрепление, восстановление иммунитета. В частности, влияние идет на отдельные показатели иммунитета: например, при ограничении времени сна нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые участвуют в процессе клеточного иммунитета”, — отметил он.