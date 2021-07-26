Когда жизнь остановилась: врачи дважды не заметили рак шейки матки, и теперь жительница Финляндии может не дожить до своего 40-летия

По мнению Центра страхования пациентов, рак шейки матки можно было обнаружить еще в августе 2019 года. Это означает, что гинеколог и специалист по патологиям дважды совершили одну и ту же ошибку, из-за которой лечение началось на восемь месяцев позже.

- Я спросила, могла ли опухоль развиться за месяц. Мне ответили, что нет.

Месяцем позже кровотечения были уже такими обильными, что из Mehiläinen ее направили в приемное отделение университетской больницы Оулу. Там сразу диагностировали рак.

Несмотря на это, кровотечения продолжились, и Нетта вновь пошла к гинекологу весной прошлого года. Мазок вновь оказался отрицательным, и гинеколог не нашел причин для беспокойства.

В августе 2019 года женщина обратилась к гинекологу клиники Mehiläinen из-за вагинальных кровотечений. Мазок Папаниколау показал негативный результат, а гинеколог не нашел никаких отклонений.

Когда Нетте было 30 лет, ей делали цитологический мазок, также известный как тест Папаниколау. Это анализ, с помощью которого можно обнаружить предраковые или раковые клетки во влагалище и шейке матки. Тогда тест был отрицательным.

- Со знанием о болезни я живу уже 14 месяцев. Но никто не знает, сколько лет опухоль развивалась во мне.

36-летняя Нетта Брандт узнала о своем диагнозе — рак шейки матки — весной 2020 года. Опухоль в то время уже успела разрастись до достаточно больших размеров, так что это была не ранняя стадия.

Официально врачи не давали ей никакого прогноза о продолжительности жизни, но она и сама не очень хотела его знать.

- Я поняла, что вряд ли смогу это пережить.

Такие данные, основанные на статистике, женщина почерпнула из специального врачебного пособия. Там она искала информацию о раке шейки матки. Увидев эти печальные цифры, Нетта перестала гуглить свою болезнь.

Нетта Брандт с вероятностью 60 процентов доживет до конца этого года. Вероятность прожить 2025 год составляет уже 20 процентов, а остаться в живых в 2030 году — всего 10 процентов.

- Три специалиста по патологиям нашли в моих пробах раковые клетки, а в Mehiläinen их не обнаружили. Понимаю, что можно ошибиться раз, но дважды… Это просто халатность.

Специалиста по поиску патологических изменений можно сравнить с пилотом воздушного судна. Ни то, ни другой не имеет права на ошибку, потому что на кону стоят жизни людей.

Рак шейки матки В Финляндии ежегодно обнаруживается 170-175 случаев рака шейки матки. Из них значительная часть – у женщин, никогда ранее не делавших мазок Папаниколау.



По данным онкологического регистра, каждый год в Финляндии от рака шейки матки умирает около десяти женщин в возрасте до 50 лет. Из них две-три смерти приходятся на пациенток в возрасте от 30 до 39 лет.



В целом рак шейки матки стал встречаться реже из-за улучшения диагностики, но среди женщин в возрасте от 30 до 35 лет случаев становится больше.

Нетта решила поведать свою историю публично, чтобы предупредить тех, кто может попасть в похожую ситуацию. Она даже стала вести блог о том, как жить с ее диагнозом.

- Я доверяла медикам и не понимала важность того, что необходимо защищать свои права и требовать дополнительных исследований.

По словам руководителя отдела исследований Онкологического регистра Ахти Анттила, крайне редко рак шейки матки пропускают в анализах дважды. Он говорит, что такого в Финляндии происходить не должно. Регистр был создан в 1952 году для сбора данных обо всех онкологических случаях в Финляндии для медицинских и статистических исследований различных опухолей.

Только плохие новости



После обнаружения рака Нетте сразу же стали проводить лучевую и химиотерапию. И все равно опухоль разрасталась. Первые метастазы нашли на УЗИ в реберной кости. Раковые клетки вызвали трещину в кости и сделали ребро хрупким.

Но даже тогда Нетта не теряла надежду. Это были только первые метастазы, с которыми можно жить. Но вскоре выяснилось, что излечить рак уже не удастся.

- Когда нашли метастазы, врачи стали говорить не об излечении, а о сдерживании болезни. В январе я спросила у них напрямую, и они признали, что моя опухоль неизлечима.

А потом плохие новости стали приходить одна за другой. В апреле метастазы были уже в трех ребрах, в шести позвонках и в легких.

- Когда я услышала, что опухоль добралась до легких, мне стало страшно. После этого я перестала верить, что доживу до сорокалетия.

Нетта зла на врачей, которые не обнаружили у нее рак вовремя. Из-за их ошибки подлежавшая лечению опухоль теперь неизлечима.