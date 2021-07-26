От незначительных ссадин до тяжелых травм. К чему может привести простое падение?

В случае незначительных травм, по словам аптекаря, поможет быстрая первая помощь на дому. “Если в результате падения была получена ссадина, то рану сначала необходимо промыть, например, специальным дезинфицирующим средством для ран или чистой проточной водой. После промывания раны на ободранную кожу нужно наложить пластырь или сделать перевязку”, — обучает Хирвлаан, добавляя, что сегодня существует множество различных типов пластырей, которые используются с учетом глубины ссадины или раны, ширины и местоположения раны — так что для подбора пластыря стоит проконсультироваться с аптекарем.

Первая и самая простая рекомендация аптекаря для любителей оздоровительного спорта — чувствовать свое тело и заниматься спортом умеренно, т.е. не перенапрягаться. “Для исключения падений стоит быть более осторожными при первой тренировке на беговой или велосипедной дорожке и использовать это время для знакомства с особенностями тропы. При езде на велосипеде или другом средстве передвижения обязательно нужно надевать шлем и, при необходимости, также налокотники и наколенники”, — подчеркивает Хирвлаан важность защитного снаряжения.

По словам фармацевта аптеки Benu Дома здоровья Юлемисте Трийн Хирвлаан , время коронавируса дало толчок более активному движению на свежем воздухе и спортсменов-любителей стало больше. “Пешеходные и велосипедные маршруты стали очень популярными, но вместе с ними увеличилось и количество травм, потому что в более тесном передвижении людей несчастные случаи происходят чаще”, — говорит Хирвлаан и призывает для профилактики травм больше считаться друг с другом при движении на тропах здоровья. Довольно серьезные травмы при занятиях оздоровительными видами спорта обычно возникают в результате падений. “Падение может привести к незначительным травмам, начиная с ссадин кожи и ран до серьезных вывихов суставов, ушибов и, в худшем случае, переломов костей и сотрясения мозга”, — перечисляет Хирвлаан, добавив, что солнечное лето также привело к серьезным солнечным ожогам.

Часто на месте травмы возникает отек. “Для уменьшения отека и болевых ощущений стоит как можно скорее на место травмы положить что-нибудь холодное — например упаковку льда. Если таковой нет, то подойдут замороженные овощи, лед или другие холодные предметы, что есть под рукой”, — предлагает Хирвлаан и подчеркивает, что между ледяным предметом и кожей следует положить ткань, чтобы предотвратить обморожение кожи. “Место травмы можно держать в холоде в течение 20 минут за раз, затем следует сделать перерыв и повторить это через 3-4 часа. Холодный компресс можно накладывать на время до 48 часов”, — рассказывает фармацевт о методах по уменьшению отека после травмы.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги, аптекарь рекомендует использовать солнцезащитный крем и покрывать голову шляпой или полотенцем. “Если случился солнечный ожог, то можно использовать специальные охлаждающие гели для смягчения боли, дезинфекции и увлажнения кожи. Также в случае солнечного ожога может помочь содержащий алоэ гель”, — говорит Хирвлаан и обращает внимание на то, что сметана не снимает солнечный ожог, но даже может усугубить его.

Когда в случае травмы нужно обращаться к врачу?

Фармацевт настаивает на том, что обращение к врачу или вызов скорой помощи обязательны, если человек теряет сознание после травмы. “Даже если сознание пропадает только на мгновение, то это может означать, что у человека было сотрясение мозга”, — объясняет Хирвлаан, добавляя, что на сотрясение мозга указывают тошнота, вялость, спутанность сознания, нарушение равновесия, изменения зрения, изменения в речи и трудности с концентрацией внимания.

По словам фармацевта, маленьким детям нужно уделить больше внимания. “Если малыш, который еще не может хорошо выражать свои мысли, упадет, то родитель должен обязательно наблюдать за ребенком в течение нескольких часов после падения и вызывать скорую помощь, если появляются признаки сотрясения мозга”, — пояснила Хирвлаан.

Аптекарь подчеркивает, что важно обратиться к врачу не только при риске сотрясения мозга, но и тогда, когда человек не может двигаться из-за травмы или движение вызывает боль. Также серьезные раны как правило зашиваются, даже если в случае падения из раны идет много крови или видно, что рана глубокая и длинная.