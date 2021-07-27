Прожившие в браке 60 лет супруги раскрыли секрет долгих и счастливых отношений

Couple among the youngest in the UK to celebrate diamond wedding anniversary https://t.co/7W40FGytn4 — Bitesize World News (@Bitesizewn) July 19, 2021

18 июля 77-летний Берт и 76-летняя Линн Вуллисс отметили 60-ю годовщину свадьбы в окружении детей, внуков и правнуков. Также пара получила поздравительную телеграмму от королевы Великобритании.

Будущие муж и жена познакомились еще в школе, когда Линн было всего 15 лет. Как только девушке исполнилось 16, пара сыграла свадьбу. Празднование было скромным, сразу после регистрации брака молодожены отправились есть дешевое традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс.

На момент торжества британка была уже на седьмом месяце беременности. Родители невесты не пришли на свадьбу, поскольку были против союза дочери с Бертом.

По мнению Линн, секрет их долгого и счастливого брака с мужем в том, что они разговаривают, чтобы выяснить желания и потребности друг друга. Если же диалога не происходило, британка выставляла супруга за дверь. Берт добавил, что для радостной семейной жизни важно всем друг с другом делиться, но при этом уметь вовремя промолчать. «Пока вы много смеетесь, всё в порядке», - подытожила Линн.