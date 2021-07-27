Теннисистка Наоми Осака стала прообразом куклы Barbie

Кукла носит форму Nike, в которой Осака играла на Australian Open 2020.



Это вторая кукла, созданная по образу и подобию четырехкратной победительницы турниров «Большого шлема»: первая «барби» Осаки появилась весной 2019 года. В своем инстаграм-аккаунте спортсменка написала, что ее это первое официальное сотрудничество с Barbie и она надеется, что кукла позволит детям, которые будут с ней играть, поверить, что в этой жизни можно быть кем угодно.



Дизайнер Barbie Карлайл Нуэра рассказал, что спортивный талант Наоми Осаки - неоспоримый факт, но его более всего восхищает, что она использует теннисный корт в том числе и для обличения социальной несправедливости.

Наоми Осака не единственная спортсменка, которая вдохновила дизайнеров на создание именной куклы. В 2016-м году прообразом Barbie стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Габриэль Дуглас.

Несмотря на то что традиционно дизайнеры предпочитали в качестве кукольных моделей звезд кино (Мэрилин Монро, Одри Хепберн) и музыки (Леди Гага, Бейонсе), в 2018-м году компания Mattel представила 17 новых кукол, в основу которых легли образы женщин, так или иначе менявших общество, - Фриды Кало, Амелии Эрхарт, Кэтрин Джонсон и других.