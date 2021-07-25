Счастливые, спортивные и стройные: в чем секрет долголетия японцев?

Сегодня про систему “10 тысяч шагов в день” не знает только ленивый. А между тем, это чисто японское изобретение. Японцы вообще считаются одной из самых активных наций. Они легки на подъем — выйти прогуляться, потанцевать, прокатиться на велосипеде, заняться гимнастикой на свежем воздухе для них не только норма, но и настоящее удовольствие. Они с радостью заботятся о своем теле, чтобы до старости оставаться бодрыми и сохранить мышцы в тонусе.

Японцы уделяют большое внимание не только рациону, но и нюансам питания. Например, у них очень популярна система “хара хачи бу”. В переводе с японского это означает “на 80% наполненный живот”. Жители Страны восходящего солнца считают, что если сознательно сокращать количество калорий и не наедаться до полного насыщения, то здоровье и активность будут гарантированы на долгие годы.

В основном блюда варят и готовят на пару, рыба часто подается практически сырой. А вот жареным блюдам японцы чаще говорят “нет”. Любимый жителями рис обычно предварительно замачивается, а затем готовится без соли и масла. Король напитков в этой стране — зеленый чай, который пьют постоянно.

Японская диета напоминает средиземноморскую и считается одной из самых здоровых в мире. Главные продукты на столе — овощи и фрукты, рыба и морепродукты. Их жители Страны восходящего солнца употребляют каждый день. Водоросли и продукты из сои, достаточно непопулярные у нас, японцами очень даже приветствуются. А вот красное мясо они едят очень редко, курицу — тоже нечасто. Также не жалуют они сладости и молочные продукты. Дело в том, что у большой части японцев зафиксирована непереносимость лактозы.

Японские ученые тщательно исследуют феномен долголетия своих жителей — и для этого у них разработаны специальные программы.

Японцев, достигших 100-летнего рубежа, сегодня насчитывается более 30 тысяч человек. Отдельная гордость страны — Канэ Танака. Cейчас ей 118 лет и она является старейшей женщиной на Земле.

Упал семь раз — встань восемь

По мнению японцев, трудности и стрессы полезны - они увеличивают продолжительность жизни. Размеренный и спокойный образ жизни не позволяет выйти из зоны комфорта и выработать в себе умение преодолевать невзгоды. Любимая поговорка жителей Японии: “Если ты упал семь раз, встань восемь! И продолжай радоваться жизни несмотря ни на что”.

С заботой о себе

Известно, что качество медицины в Японии очень высокое: квалифицированные врачи, современное медицинское оборудование. Японцы исключительно уважительно относятся к своему здоровью и дружно ходят на регулярные профилактические осмотры — они знают, что с недугом легче справиться на ранней стадии, чем потом заниматься запущенным вариантом. А вот самолечение и народную медицину здесь не жалуют — только советы и рекомендации профессионалов.

Студент-пенсионер

Вышел на пенсию и поставил на себе крест? Это не про японцев. Они воспринимают возраст как возможность посвятить время себе и своему развитию. Курсы, кружки по интересам, волонтерство, социальная активность, а часто и освоение новой профессии. Учебные заведения только приветствуют пенсионеров в рядах своих студентов.

Счастье жить

Умные японцы открыли такое явление как икигаи, которое сегодня популярно во всем мире. Расшифровывается оно просто, “икигаи“ - это предназначение человека. Именно оно придает жизни смысл и вкус. Основные элементы икигаи: начинать с малого; освободить себя; гармония и устойчивость; радоваться мелочам; быть здесь и сейчас.

Обнаружить икигаи несложно. Нужно лишь честно ответить, есть ли в вашей жизни: то, что вам интересно; что-то, что получается лучше всего; то, что приносит миру пользу; и то, за что вы получаете материальное вознаграждение. Если все ответы положительные, вы будете ощущать счастье. И - огромное желание жить: хоть до 100, хоть до 150 лет.