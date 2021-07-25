Красота и здоровье
25.07.2021, 13:37

“Я думала, что моя жизнь кончена”. Как женщина случайно заразилась ВИЧ и стала счастливой

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Lenta.ru
Скриншот Инстаграм @smeggs82
Американка Меган Моултон (Megan Moulton) заразилась ВИЧ после случайного курортного романа, когда ей было 24 года. Сначала она испугалась и решила, что ее жизнь кончена. Однако со временем смогла справиться с депрессией, вышла замуж и родила совершенно здорового ребенка. Полтора года назад она завела блог в TikTok. На своей странице Моултон развеивает мифы о вирусе иммунодефицита, поддерживает других зараженных и помогает людям, недавно узнавшим о своем положительном статусе, справиться с новой для них реальностью. Как американка с ВИЧ стала счастливой несмотря на болезнь — в материале «Ленты.ру».

“ВИЧ никогда не было на моем радаре”

“Вернемся в 2007 год. Мы с подружками отдыхали на Ямайке. Мы хотели просто повеселиться и хорошо провести время. В итоге я занялась сексом с мужчиной, который работал на курорте. Как вы можете догадаться, мы не использовали средства защиты. Потом я вернулась домой и примерно через неделю начала чувствовать себя очень плохо”, — с улыбкой рассказывает в TikTok 38-летняя американка о том, как подхватила ВИЧ.

Моултон говорит, что в тот вечер, когда она решила заняться незащищенным сексом с ямайцем, она была сильно пьяна. Блогерша, однако, уверена, что ее партнер на одну ночь знал, что заражен, но ничего ей не сказал.

Вскоре после возвращения из отпуска Моултон пришлось обратиться к врачу. У нее сильно кружилась голова, она практически не могла есть и пить. Обеспокоенная девушка начала ходить по специалистам, однако медики не могли объяснить причину ее недомогания. Дело было в том, что анализы, которые используются для диагностики ВИЧ, могут показать результат только через несколько недель после заражения. Так называемый иммуноферментный анализ выявляет не сам вирус, а антитела к нему. У некоторых людей образование антител занимает до шести месяцев.

После того как Моултон, страдающая от необъяснимого недомогания, пришла в клинику в пятый раз, ей решили сделать спинномозговую пункцию. Результат анализа показал, что у нее ВИЧ.

Узнав диагноз, Моултон от неожиданности чуть не потеряла сознание. “Это случилось: три заглавные буквы вылетели изо рта моего врача, и я сразу подумала, что моя жизнь кончена”, — призналась блогерша. Вместе с девушкой на приеме была мать. Она взяла ситуацию под контроль, задала врачу все необходимые вопросы и поддержала дочь.

Тогда Моултон мало что знала о вирусе. До того как ей сказали о заражении, девушка не могла даже предположить, чем могут быть вызваны ее проблемы со здоровьем. “ВИЧ никогда не было на моем радаре”, — вспомнила она. В 24 года представления американки об инфекции состояли в основном из мифов и стереотипов. Именно с ними она и решила бороться с помощью блога, который завела несколько лет спустя.

“Мой чудо-ребенок — это весь мой мир”

Вскоре после того как Моултон отошла от шока после оглашения диагноза, она задалась вопросом о своем будущем. Женщина, думавшая, что ее жизнь кончена, пережившая депрессию, хотела знать, сможет ли она когда-нибудь завести семью и родить здорового ребенка. Медики заверили ее, что при правильном лечении она сможет вести обычный образ жизни, который не будет отличаться от ее прежнего, и практически ни в чем себе не отказывать. Врачи также заверили, что существующая терапия позволяет женщинам с ВИЧ рожать здоровых детей.

Примерно через год после того, как Меган узнала о диагнозе, она встретила будущего мужа Марка. Она почти сразу решила сказать ему о своей болезни и сообщила, что у нее ВИЧ, на первом же свидании.
Марк почти ничего не сказал в ответ на это, но в то же время он не выглядел испуганным или озабоченным.
Меган Моултон, живет с ВИЧ

Девушка, воспринимавшая тогда диагноз как помеху для счастливых отношений, решила, что у них с Марком ничего не получится. Поэтому она крайне удивилась, когда он позвонил ей на следующий день после первой встречи.

Меган и Марк полюбили друг друга и вскоре задумались о создании полноценной семьи. У Марка уже была дочь Каденс от предыдущих отношений, у Моултон детей не было. Они решили завести общего ребенка. Чтобы исключить передачу ВИЧ от матери младенцу, Меган пришлось изменить курс лечения и принимать новые препараты. Однако в процессе терапии возникли сложности.

“Мне пришлось подождать около года, пока тело приспособится к новым таблеткам, потому что из-за них у меня началось воспаление печени”, — открыто рассказала она о проблемах, с которыми столкнулась при планировании беременности.

Когда лекарства начали действовать, пара столкнулась с новым испытанием. После смены таблеток Моултон не могла заниматься незащищенным сексом с мужем, так как он мог заразиться от нее ВИЧ. В итоге Меган и Марку пришлось прибегнуть к методу домашнего искусственного оплодотворения. Его суть заключается в том, что донор (в данном случае Марк) собирает сперму в безыгольный шприц и вводит его как можно ближе к шейке матки женщины.

Паре понадобилось четыре месяца попыток, чтобы искусственное оплодотворение сработало. В итоге у них родилась абсолютно здоровая девочка: тесты на вирус иммунодефицита показали отрицательный результат.

“Мой чудо-ребенок — это весь мой мир. И я чувствую себя невероятно счастливой, ведь у меня есть семья”, — поделилась радостью Меган.

Прожить лучшую жизнь

После рождения ребенка Моултон вернулась к стандартной схеме лечения и начала принимать те же препараты, что и до беременности. Благодаря таблеткам у нее неопределяемая вирусная нагрузка — это значит, что в телесных жидкостях содержится очень мало ВИЧ, благодаря чему она не может заражать других людей. Поэтому и муж блогерши, и дочь никак не рискуют заразиться от Меган. Чтобы контролировать течение болезни и избегать непредвиденных проблем, каждые пять месяцев блогерша сдает анализы крови.
Жить с ВИЧ непросто, но вы МОЖЕТЕ прожить вашу лучшую жизнь, если будете заботиться о себе! ВИЧ больше не смертный приговор!
Меган Моултон, живет с ВИЧ

- утверждает блогерша в одном из своих роликов.
@smeggs82

Just a girl kickin some HIV ass!!💪 #hiv #hivpositive #endthestigma #fyp #foryou #foryoupage

♬ original sound - JT Laybourne

Серьезным испытанием для нее стала пандемия коронавируса: инфекция представляет для Моултон особенную опасность, так как она находится в группе риска. Тем не менее блогершу, поборовшую ВИЧ, не напугала и пандемия коронавируса.

Еще в марте 2020 года, в самый разгар первой волны, неунывающая Моултон рассказала, что пребывает в отличном настроении. “Я не волнуюсь! Я принимаю лекарства каждый день, я ем здоровую пищу и забочусь о себе. Конечно, у меня повышенные риски, но я на самоизоляции. И я не нервничаю, потому что от стресса люди и заболевают!” — с улыбкой заявила блогерша в одном из своих роликов.

“Эта мама живет с ВИЧ”

Меган начала вести блог в TikTok в начале 2020 года. Ее первые видео не касались заболевания: она пробовала популярные на площадке форматы. К примеру, один из роликов был записан в жанре липсинг: блогерша просто открывала рот и пританцовывала под популярную песню американской певицы Lizzo.

Спустя пару недель Моултон пригласила в кадр свою дочь. Затем она записала еще 16 роликов, в которых пыталась привлечь внимание аудитории с помощью своей собаки, мужа и выполнения стандартных TikTok-челленджей. Тем не менее ни один из них не набрал большого количества просмотров.

Популярность пришла к Моултон после того, как она опубликовала видео о жизни с ВИЧ. Женщина рассказала, что заразилась вирусом иммунодефицита много лет назад, и поделилась историями о том, что ей пришлось пережить после оглашения диагноза.
“12 лет эта мама живет с ВИЧ. И я продолжу бороться, чтобы покончить со стигматизацией (социально-психологической дискриминацией какой-либо группы людей — прим. “Ленты.ру”)! Потому что ВИЧ — это не повод для дискриминации!” — рассказала в том ролике Моултон, танцуя под музыку из диснеевского “Короля Льва”.
@smeggs82

Less hate more love!! Let’s end the stigma! #thisisme #hivpositive #foryoupage #fyp

♬ original sound - simba_reborn

Видео быстро набрало почти 600 тысяч просмотров, а комментаторы похвалили героиню за ее храбрость и за то, что она смело рассказывает правду о своем заболевании всему миру. В комментариях к первому ролику отметились и те, кто прошел через то же, что и Моултон. Например, пользователь под ником MrScottVegas заявил, что живет с ВИЧ уже 27 лет.

Против стигмы

Со временем на страницу американки подписались более 60 тысяч человек, а некоторые ее видео начали собирать миллионы просмотров.

Вместе с популярностью в жизни Моултон появились и хейтеры. Некоторые пишут, что ее истории неуместны, и утверждают, что она не должна делиться своими проблемами с посторонними людьми. Среди комментаторов попадаются и те, кто считает, что Моултон на самом деле абсолютно здорова. По их мнению, блогерша придумала болезнь и начала обманывать фанатов ради популярности. В ответ на подобные обвинения Меган смеется сквозь слезы: она уверена, что люди не станут врать о таких серьезных вещах.

Моултон говорит, что делится своими проблемами и переживаниями по одной простой причине: она не понаслышке знает, что огромное количество людей абсолютно не осведомлены о вирусе иммунодефицита. Тысячи американцев и жителей других стран верят в старые стереотипы и мифы о болезни. Одни считают, что ВИЧ могут подхватить только наркоманы и гомосексуалы, другие уверены, что вскоре после заражения наступает мучительная смерть, а третьи думают, что ВИЧ-положительный человек бесконтрольно заражает беззащитных окружающих.

Именно с этими заблуждениями и борется Моултон с помощью TikTok. В первую очередь она хочет показать, что заразиться неизлечимой болезнью может каждый — для этого достаточно совершить всего одну ошибку. Блогерша надеется, что ее пример станет уроком для других. Моултон признается: ей бы хотелось, чтобы люди учились на ее ошибках, а не совершали собственные.

Еще один важный тезис, который американка пытается донести до людей, не сталкивавшихся с инфекцией, — то, что ВИЧ не является смертным приговором. Своими примером Моултон доказывает, что ВИЧ-инфицированные могут жить полной жизнью. Одной таблетки в день достаточно для того, чтобы чувствовать себя полноценным членом общества и знать, что ты никого не заразишь даже при незащищенном сексе.

Старания Моултон не проходят даром. Зрители часто благодарят ее за то, что она раскрывает им глаза на правду о ВИЧ, и хвалят за пользу, которую она приносит обществу.

“Я была ошеломлена сообщениями от людей, которым недавно поставили диагноз или которые жили с ВИЧ какое-то время, но были слишком напуганы, чтобы говорить об этом. Я надеюсь, что смогу показать им, что не нужно стыдиться болезни. И чем больше людей будут говорить об этом, тем больше вероятность, что мы сможем остановить распространение ВИЧ”, — уверена Моултон.

Блогерша записала уже больше сотни роликов для TikTok и Instagram, однако не собирается останавливаться на достигнутом. Меган Моултон намерена продолжать борьбу со стереотипами и стигматизацией ВИЧ-инфицированных.
@smeggs82

Just a girl kickin some HIV ass and livin her best life! 💪 #hiv #hivpositive #stillirise #ScoobDance

♬ Just the Way - Parmalee & Blanco Brown

“Я здесь, я живу, и я счастлива. Так что выкуси, ВИЧ!” — с улыбкой повторяет Моултон.
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