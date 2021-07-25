“Я думала, что моя жизнь кончена”. Как женщина случайно заразилась ВИЧ и стала счастливой

Тогда Моултон мало что знала о вирусе. До того как ей сказали о заражении, девушка не могла даже предположить, чем могут быть вызваны ее проблемы со здоровьем. “ВИЧ никогда не было на моем радаре”, — вспомнила она. В 24 года представления американки об инфекции состояли в основном из мифов и стереотипов. Именно с ними она и решила бороться с помощью блога, который завела несколько лет спустя.

Узнав диагноз, Моултон от неожиданности чуть не потеряла сознание. “Это случилось: три заглавные буквы вылетели изо рта моего врача, и я сразу подумала, что моя жизнь кончена”, — призналась блогерша. Вместе с девушкой на приеме была мать. Она взяла ситуацию под контроль, задала врачу все необходимые вопросы и поддержала дочь.

После того как Моултон, страдающая от необъяснимого недомогания, пришла в клинику в пятый раз, ей решили сделать спинномозговую пункцию. Результат анализа показал , что у нее ВИЧ.

Вскоре после возвращения из отпуска Моултон пришлось обратиться к врачу. У нее сильно кружилась голова, она практически не могла есть и пить. Обеспокоенная девушка начала ходить по специалистам, однако медики не могли объяснить причину ее недомогания. Дело было в том, что анализы, которые используются для диагностики ВИЧ, могут показать результат только через несколько недель после заражения. Так называемый иммуноферментный анализ выявляет не сам вирус, а антитела к нему. У некоторых людей образование антител занимает до шести месяцев.

Моултон говорит, что в тот вечер, когда она решила заняться незащищенным сексом с ямайцем, она была сильно пьяна. Блогерша, однако, уверена, что ее партнер на одну ночь знал, что заражен, но ничего ей не сказал.

“Вернемся в 2007 год. Мы с подружками отдыхали на Ямайке. Мы хотели просто повеселиться и хорошо провести время. В итоге я занялась сексом с мужчиной, который работал на курорте. Как вы можете догадаться, мы не использовали средства защиты. Потом я вернулась домой и примерно через неделю начала чувствовать себя очень плохо”, — с улыбкой рассказывает в TikTok 38-летняя американка о том, как подхватила ВИЧ.

“Мой чудо-ребенок — это весь мой мир”

Вскоре после того как Моултон отошла от шока после оглашения диагноза, она задалась вопросом о своем будущем. Женщина, думавшая, что ее жизнь кончена, пережившая депрессию, хотела знать, сможет ли она когда-нибудь завести семью и родить здорового ребенка. Медики заверили ее, что при правильном лечении она сможет вести обычный образ жизни, который не будет отличаться от ее прежнего, и практически ни в чем себе не отказывать. Врачи также заверили, что существующая терапия позволяет женщинам с ВИЧ рожать здоровых детей.

Примерно через год после того, как Меган узнала о диагнозе, она встретила будущего мужа Марка. Она почти сразу решила сказать ему о своей болезни и сообщила, что у нее ВИЧ, на первом же свидании.



Марк почти ничего не сказал в ответ на это, но в то же время он не выглядел испуганным или озабоченным. Меган Моултон, живет с ВИЧ



Девушка, воспринимавшая тогда диагноз как помеху для счастливых отношений, решила, что у них с Марком ничего не получится. Поэтому она крайне удивилась, когда он позвонил ей на следующий день после первой встречи.

Меган и Марк полюбили друг друга и вскоре задумались о создании полноценной семьи. У Марка уже была дочь Каденс от предыдущих отношений, у Моултон детей не было. Они решили завести общего ребенка. Чтобы исключить передачу ВИЧ от матери младенцу, Меган пришлось изменить курс лечения и принимать новые препараты. Однако в процессе терапии возникли сложности.

“Мне пришлось подождать около года, пока тело приспособится к новым таблеткам, потому что из-за них у меня началось воспаление печени”, — открыто рассказала она о проблемах, с которыми столкнулась при планировании беременности.