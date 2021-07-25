“Я думала, что моя жизнь кончена”. Как женщина случайно заразилась ВИЧ и стала счастливой(48)
“ВИЧ никогда не было на моем радаре”
“Вернемся в 2007 год. Мы с подружками отдыхали на Ямайке. Мы хотели просто повеселиться и хорошо провести время. В итоге я занялась сексом с мужчиной, который работал на курорте. Как вы можете догадаться, мы не использовали средства защиты. Потом я вернулась домой и примерно через неделю начала чувствовать себя очень плохо”, — с улыбкой рассказывает в TikTok 38-летняя американка о том, как подхватила ВИЧ.
Моултон говорит, что в тот вечер, когда она решила заняться незащищенным сексом с ямайцем, она была сильно пьяна. Блогерша, однако, уверена, что ее партнер на одну ночь знал, что заражен, но ничего ей не сказал.
Вскоре после возвращения из отпуска Моултон пришлось обратиться к врачу. У нее сильно кружилась голова, она практически не могла есть и пить. Обеспокоенная девушка начала ходить по специалистам, однако медики не могли объяснить причину ее недомогания. Дело было в том, что анализы, которые используются для диагностики ВИЧ, могут показать результат только через несколько недель после заражения. Так называемый иммуноферментный анализ выявляет не сам вирус, а антитела к нему. У некоторых людей образование антител занимает до шести месяцев.
После того как Моултон, страдающая от необъяснимого недомогания, пришла в клинику в пятый раз, ей решили сделать спинномозговую пункцию. Результат анализа показал, что у нее ВИЧ.
Узнав диагноз, Моултон от неожиданности чуть не потеряла сознание. “Это случилось: три заглавные буквы вылетели изо рта моего врача, и я сразу подумала, что моя жизнь кончена”, — призналась блогерша. Вместе с девушкой на приеме была мать. Она взяла ситуацию под контроль, задала врачу все необходимые вопросы и поддержала дочь.
Тогда Моултон мало что знала о вирусе. До того как ей сказали о заражении, девушка не могла даже предположить, чем могут быть вызваны ее проблемы со здоровьем. “ВИЧ никогда не было на моем радаре”, — вспомнила она. В 24 года представления американки об инфекции состояли в основном из мифов и стереотипов. Именно с ними она и решила бороться с помощью блога, который завела несколько лет спустя.
“Мой чудо-ребенок — это весь мой мир”
Вскоре после того как Моултон отошла от шока после оглашения диагноза, она задалась вопросом о своем будущем. Женщина, думавшая, что ее жизнь кончена, пережившая депрессию, хотела знать, сможет ли она когда-нибудь завести семью и родить здорового ребенка. Медики заверили ее, что при правильном лечении она сможет вести обычный образ жизни, который не будет отличаться от ее прежнего, и практически ни в чем себе не отказывать. Врачи также заверили, что существующая терапия позволяет женщинам с ВИЧ рожать здоровых детей.
Девушка, воспринимавшая тогда диагноз как помеху для счастливых отношений, решила, что у них с Марком ничего не получится. Поэтому она крайне удивилась, когда он позвонил ей на следующий день после первой встречи.
Меган и Марк полюбили друг друга и вскоре задумались о создании полноценной семьи. У Марка уже была дочь Каденс от предыдущих отношений, у Моултон детей не было. Они решили завести общего ребенка. Чтобы исключить передачу ВИЧ от матери младенцу, Меган пришлось изменить курс лечения и принимать новые препараты. Однако в процессе терапии возникли сложности.
“Мне пришлось подождать около года, пока тело приспособится к новым таблеткам, потому что из-за них у меня началось воспаление печени”, — открыто рассказала она о проблемах, с которыми столкнулась при планировании беременности.
Когда лекарства начали действовать, пара столкнулась с новым испытанием. После смены таблеток Моултон не могла заниматься незащищенным сексом с мужем, так как он мог заразиться от нее ВИЧ. В итоге Меган и Марку пришлось прибегнуть к методу домашнего искусственного оплодотворения. Его суть заключается в том, что донор (в данном случае Марк) собирает сперму в безыгольный шприц и вводит его как можно ближе к шейке матки женщины.
“Мой чудо-ребенок — это весь мой мир. И я чувствую себя невероятно счастливой, ведь у меня есть семья”, — поделилась радостью Меган.
Прожить лучшую жизнь
- утверждает блогерша в одном из своих роликов.
Серьезным испытанием для нее стала пандемия коронавируса: инфекция представляет для Моултон особенную опасность, так как она находится в группе риска. Тем не менее блогершу, поборовшую ВИЧ, не напугала и пандемия коронавируса.
Еще в марте 2020 года, в самый разгар первой волны, неунывающая Моултон рассказала, что пребывает в отличном настроении. “Я не волнуюсь! Я принимаю лекарства каждый день, я ем здоровую пищу и забочусь о себе. Конечно, у меня повышенные риски, но я на самоизоляции. И я не нервничаю, потому что от стресса люди и заболевают!” — с улыбкой заявила блогерша в одном из своих роликов.
“Эта мама живет с ВИЧ”
Меган начала вести блог в TikTok в начале 2020 года. Ее первые видео не касались заболевания: она пробовала популярные на площадке форматы. К примеру, один из роликов был записан в жанре липсинг: блогерша просто открывала рот и пританцовывала под популярную песню американской певицы Lizzo.
Популярность пришла к Моултон после того, как она опубликовала видео о жизни с ВИЧ. Женщина рассказала, что заразилась вирусом иммунодефицита много лет назад, и поделилась историями о том, что ей пришлось пережить после оглашения диагноза.
Видео быстро набрало почти 600 тысяч просмотров, а комментаторы похвалили героиню за ее храбрость и за то, что она смело рассказывает правду о своем заболевании всему миру. В комментариях к первому ролику отметились и те, кто прошел через то же, что и Моултон. Например, пользователь под ником MrScottVegas заявил, что живет с ВИЧ уже 27 лет.
Против стигмы
Со временем на страницу американки подписались более 60 тысяч человек, а некоторые ее видео начали собирать миллионы просмотров.
Моултон говорит, что делится своими проблемами и переживаниями по одной простой причине: она не понаслышке знает, что огромное количество людей абсолютно не осведомлены о вирусе иммунодефицита. Тысячи американцев и жителей других стран верят в старые стереотипы и мифы о болезни. Одни считают, что ВИЧ могут подхватить только наркоманы и гомосексуалы, другие уверены, что вскоре после заражения наступает мучительная смерть, а третьи думают, что ВИЧ-положительный человек бесконтрольно заражает беззащитных окружающих.
Именно с этими заблуждениями и борется Моултон с помощью TikTok. В первую очередь она хочет показать, что заразиться неизлечимой болезнью может каждый — для этого достаточно совершить всего одну ошибку. Блогерша надеется, что ее пример станет уроком для других. Моултон признается: ей бы хотелось, чтобы люди учились на ее ошибках, а не совершали собственные.
Еще один важный тезис, который американка пытается донести до людей, не сталкивавшихся с инфекцией, — то, что ВИЧ не является смертным приговором. Своими примером Моултон доказывает, что ВИЧ-инфицированные могут жить полной жизнью. Одной таблетки в день достаточно для того, чтобы чувствовать себя полноценным членом общества и знать, что ты никого не заразишь даже при незащищенном сексе.
Старания Моултон не проходят даром. Зрители часто благодарят ее за то, что она раскрывает им глаза на правду о ВИЧ, и хвалят за пользу, которую она приносит обществу.
“Я была ошеломлена сообщениями от людей, которым недавно поставили диагноз или которые жили с ВИЧ какое-то время, но были слишком напуганы, чтобы говорить об этом. Я надеюсь, что смогу показать им, что не нужно стыдиться болезни. И чем больше людей будут говорить об этом, тем больше вероятность, что мы сможем остановить распространение ВИЧ”, — уверена Моултон.
“Я здесь, я живу, и я счастлива. Так что выкуси, ВИЧ!” — с улыбкой повторяет Моултон.