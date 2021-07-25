“Это самая сложная работа из всех”. Работающая мама написала колонку в поддержку домохозяек

Я начала с небольшого бизнеса, а затем постепенно вернулась в мир юриспруденции. Мои дети пошли в школу, а мой мозг начал работать так, как давно не работал. Я чувствовала удовлетворение и драйв. Я вновь обрела себя.

И хотя я была в ужасе от мысли о том, что люди подумают, что я неблагодарная или — что еще хуже — не люблю своих детей, я наконец смогла вслух заявить о том, что я хочу — нет, мне необходимо — вернуться на работу.

Спустя два года с того момента, как я обменяла свою юридическую карьеру на семью, я поняла, что не счастлива. Когда ты бегаешь за одним ребенком, чтобы он не убил другого, одновременно кормишь, убираешься и развлекаешь двух крошечных человечков, пытаешься организовывать быт, и при этом не забывать о том, что ты еще и жена… Все это полностью лишило меня идентичности. Материнство поглотило меня целиком. У меня не было ничего своего за пределами ролей мамы и жены.

Спустя два года с того момента, как я обменяла свою юридическую карьеру на семью, я поняла, что не счастлива. Когда ты бегаешь за одним ребенком, чтобы он не убил другого, одновременно кормишь, убираешься и развлекаешь двух крошечных человечков, пытаешься организовывать быт, и при этом не забывать о том, что ты еще и жена… Все это полностью лишило меня идентичности. Материнство поглотило меня целиком. У меня не было ничего своего за пределами ролей мамы и жены.

За время, которого мне не хватило бы для того, чтобы разобраться с крупным иском, я прошла путь от крутой юристки в узкой юбке и на высоких каблуках до измученной мамы двух детей до двух лет, которая в любое время суток покрыта физиологическими жидкостями неизвестного происхождения.

Домохозяйка - это самая сложная работа из всех, которые у меня когда-либо были. Когда моей дочери было девять месяцев, и я только начала чувствовать, как будто хоть с чем-то справляюсь, я обнаружила, что беременна сыном (информационное объявление: вы совершенно точно можете забеременеть, когда кормите грудью, независимо от того, что по этому поводу думает ваш муж).

После того, как я на протяжении семи лет занималась разрешением хозяйственных споров в одной очень респектабельной юридической фирме, отстаивала свою сторону в суде, снимала и защищала показания, спорила с требовательными клиентами, участвовала в конкурентной борьбе с коллегами и противостояла другим адвокатам, и все это по 60 часов в неделю, работа домохозяйки казалась мне легкотней.

До того, как у меня появились дети, я была уверена, что стану прекрасной домохозяйкой. “Ну это же не так сложно!”, - думала я, когда была беременна первым ребенком.

В этом лично убедилась Никки Оден, которая приняла решение оставить работу ради роли “любящей матери и жены”. Она написала колонку о своем опыте работы домохозяйкой - добровольного и вынужденного, а сайт “Нет, это нормально” перевел ее для вас с небольшими сокращениями.

Я честно призналась мужу во всех своих бедах. Я никогда не хотела быть учительницей начальных классов. Многие из нас не хотели. И я не знаю как вы, но я не особо с этим справлялась. Мне было необходимо, чтобы мой муж помогал мне заниматься учебой наших детей, особенно младшего.

Первым человеком, которому я рассказала о своих проблемах, был мой муж. Поскольку я уже пробовала себя в роли домохозяйки, в этот раз я не пыталась сделать вид, как будто я могу со всем справиться сама. Моя стратегия? Абсолютная прямота.

Вы хоть раз ощущали что-то подобное? Поверьте, вы не одиноки. Хорошая новость в том, что вы можете выйти из этого состояния и восстановить свои силы. Вот, что помогло мне:

Вы хоть раз ощущали что-то подобное? Поверьте, вы не одиноки. Хорошая новость в том, что вы можете выйти из этого состояния и восстановить свои силы. Вот, что помогло мне:

Я потеряла силы бороться за свои мечты и цели. Я выгорела и устала, и никак не могла избавиться от этого чувства.

Я быстро поняла, что чувствую себя в ловушке. Я застряла в ролях учительницы, поварихи, уборщицы и решательницы всех вопросов - это плюс к ролям жены и матери, которые были у меня до этого.

Я быстро поняла, что чувствую себя в ловушке. Я застряла в ролях учительницы, поварихи, уборщицы и решательницы всех вопросов - это плюс к ролям жены и матери, которые были у меня до этого.

После того, как это сомнительное веселье заканчивалось, я залезала на свой скрипучий табурет, чтобы немного посидеть за компьютером и побыть юристкой. В полшестого я начинала есть сыр, крекеры и запивать их шардоне, параллельно нарезая что-нибудь для ужина. Иногда я скрывалась в тишине своей спальни, чтобы спокойно сложить постиранное белье - это была моя награда за старания. Эх.

Одновременно с этим я переживала периодические вторжения со стороны семилетки, которая жаловалась на то, что ее задание по математике “не имеет смысла” (оно, кстати, всегда имело смысл, это я вам говорю как юрист, который ничего не смыслит в математике), или объявляла своему брату, что она не собирается мешать ему учиться, тем самым отвлекая его от учебы. Эх.

Каждое утро буднего дня я собирала в кучу последние капли своей силы воли и старалась сделать удаленное обучение интересным для шестилетки, который в любой удобный момент кидался на пол и ныл, какая я скучная.

Под давлением глобальной пандемии школы и офисы по всему миру позакрывались, а я вновь оказалась вынуждена вернуться к роли домохозяйки. И хотя мой муж тоже был дома с нами, вся основная нагрузка по поддержанию порядка в доме и заботе о детях, конечно же, легла на меня. Эх.

Мы составили план. Я взяла на себя понедельники, среды и пятницы, а он - вторники и четверги. Это решение многое изменило для каждого из нас.



Энергия, которая у меня появилась благодаря возможности отойти на один шаг назад и заняться чем-то своим, даже если это работа, распространилась на все остальное. И, ко всеобщей радости, вместе с энергией вернулось и мое терпение.



Если работа вашего партнера не позволяет ему разделить с вами ваши дела, или вы соло-мама, найдите помощь за пределами вашего дома. От родственников до соседей и друзей - в вашей жизни найдутся люди, которые готовы вам помочь. Не жертвуйте собой и не верьте тому, что вы кого-то напрягаете. Женщины любят помогать другим женщинам, многих из нас достаточно просто попросить. Так что попросите.

2. Избавьтесь от чувства вины



Очень легко поддаться чувству материнской вины, когда ваши дети целыми днями дома с вами, а вы бы хотели это изменить. Я обнаружила, что я застряла в бесконечном цикле, в котором я раздражалась, когда мои дети отвлекали меня от моих дел, а затем сильную вину из-за того, что мне не хватило терпения или энтузиазма, чтобы терпеть их постоянное присутствие. А затем я вновь переходила к раздражению.



В какой-то момент я осознала, что чувство вины не делает меня лучше. А знаете, что делает? Признание того, что постоянно находиться дома с детьми очень тяжело, и отказ извиняться за то, что мне нужно время для того, чтобы поработать или заняться тем, что мне интересно.



Иметь собственные мечты и цели за пределами материнства - это нормально, и хотеть тратить на это время - тоже нормально, даже если в этот момент вашим детям придется спросить кого-то другого, куда пропали их фломастеры. Это не делает вас какой-то “не такой” мамой. Это делает вас человеком.



3. Не держите в себе



Матерям часто приходится прилагать максимальные усилия для того, чтобы держать себя “в руках”. Но на самом деле плакать - это тоже нормально. Упрекая себя в слезливости, вы ведете себя так же бессмысленно, как если бы вы упрекали себя в том, что вам хочется в туалет. Понятное дело, что всему есть свое время и место. Я не жалуюсь на жизнь всем подряд 24/7, и я не рыдаю при детях по любому поводу.

Но я и не держу все это в себе. Когда мне надо выпустить слезы наружу, я это делаю. Я легко могу поныть своему мужу или друзьям. Мне неважно, как это звучит, или какой “несобранной” я выгляжу. Мне надо дать выход эмоциями - и вам тоже. Да, в моменте это может выглядеть ужасно, но зато потом вам станет намного лучше. Гарантирую.

Помните о том, что вы делаете все, что в ваших силах. Быть работающей мамой непросто, но это значит, что вы учите своих детей гибкости, учите их стоять за себя, достигать своих целей и вставать на ноги после очередного поражения.

Будьте добры к себе. Проявите к себе уважение. Вы - прекрасная мама. И у вас все получится.