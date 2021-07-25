Нежеланные гости в вашей кровати. С кем вы делите свою постель, сами того не подозревая?
А между тем, как утверждает лектор Вестминстерского университета, специалист в области медицинской микробиологии Манал Мохаммед, ваша кровать — это просто джунгли, которые кишат не самыми приятными формами жизни.
В самом деле (слабонервным и брезгливым подробности советую пропустить), частицы пота, слюны, перхоти, отмершей кожи и, чего греха таить, остатков еды созывают на праздничный банкет целые толпы бактерий, микробов, вирусов, грибков и даже крошечных насекомых.
Начнем с бактерий. Когда исследователи выборочно проверили даже не домашние, а больничные койки, где, казалось бы, ничего не может завестись, потому что в клиниках постоянно проводятся дезинфекции, там обнаружилось множество стафилококков, в том числе весьма опасный золотистый стафилококк Staphylococcus aureus. И хотя большинство из них не представляет прямой угрозы для человека, при попадании в открытую рану они могут вызвать серьезное заражение.
Помимо стафилококков в постельном белье обитают кишечные палочки и другие так называемые грамотрицательные бактерии, которые характерны тем, что заключены в особые капсулы, защищающие их от лейкоцитов. К тому же многие из них очень устойчивы к антибиотикам и могут вызывать серьезные инфекции мочеточника, диарею, менингит, пневмонию и заражение крови.
Но и это еще не все. Ежедневно вы теряете около 500 млн отмерших клеток кожи. А это — весьма аппетитная закуска для разнообразных микроскопических клещей. Сами по себе они не опасны, а вот продукты их жизнедеятельности могут вызвать самые разные аллергии и даже астму.
Ну и, конечно, нельзя забывать о таком злейшем враге человевечества как постельный клоп. Хотя достоверных доказательств того, что эти паразиты не являются переносчиками инфекций, пока нет, но их укусы бывают очень болезненными и часто приводят к стрессу, бессоннице и разным аллергиям. Они могут проникнуть в ваш дом на одежде, в вещах, книгах или иным образом, и если приживутся, то избавиться от них будет крайне сложно: скорее всего, придется прибегать к помощи профессионалов.
Что же делать, спросите вы, если дома в кровати вас поджидает целый зверинец?
Манал Мохаммед советует не отчаиваться, а просто взять за правило делать несколько обязательных вещей до и после сна.
Прежде всего она рекомендует не заправлять кровать сразу после сна, а откинуть одеяло и дать ему, простыням и подушкам просохнуть. Хорошо при этом открыть окно. Таким образом вы сделаете вашу постель менее привлекательной для микробов и мелких насекомых.
Матрасы тоже могут стать привлекательным гнездом для разных форм жизни, так что лучше пылесосить их не реже раза в месяц, а также накрывать съемным наматрасником, который всегда можно постирать.
Кстати, матрас лучше время от времени переворачивать, а если ему уже больше 10 лет — то желательно сменить на новый: иногда проще избавиться от гнезда, которое свили микробы, чем выселить их оттуда.
Разумеется, все постельное белье нужно стирать не реже раза в неделю при температуре 40-60°C (раньше его вообще принято было кипятить, но современные моющие средства избавляют нас от такой необходимости).
Ну и личную гигиену никто не отменял: душ перед сном, никаких перекусов в кровати, макияж, кремы и лосьоны лучше смывать до отправки ко сну, домашним животным (да, признает Манал, не все могут себе в этом отказать, но представьте, что они могут принести на себе) тоже не должно быть места в вашей кровати.
И вот тогда вы сможете почувствовать себя в постели по-настоящему в одиночестве.