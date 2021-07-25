Нежеланные гости в вашей кровати. С кем вы делите свою постель, сами того не подозревая?

А между тем, как утверждает лектор Вестминстерского университета, специалист в области медицинской микробиологии Манал Мохаммед, ваша кровать — это просто джунгли, которые кишат не самыми приятными формами жизни.

В самом деле (слабонервным и брезгливым подробности советую пропустить), частицы пота, слюны, перхоти, отмершей кожи и, чего греха таить, остатков еды созывают на праздничный банкет целые толпы бактерий, микробов, вирусов, грибков и даже крошечных насекомых.

Начнем с бактерий. Когда исследователи выборочно проверили даже не домашние, а больничные койки, где, казалось бы, ничего не может завестись, потому что в клиниках постоянно проводятся дезинфекции, там обнаружилось множество стафилококков, в том числе весьма опасный золотистый стафилококк Staphylococcus aureus. И хотя большинство из них не представляет прямой угрозы для человека, при попадании в открытую рану они могут вызвать серьезное заражение.

Помимо стафилококков в постельном белье обитают кишечные палочки и другие так называемые грамотрицательные бактерии, которые характерны тем, что заключены в особые капсулы, защищающие их от лейкоцитов. К тому же многие из них очень устойчивы к антибиотикам и могут вызывать серьезные инфекции мочеточника, диарею, менингит, пневмонию и заражение крови.

Но и это еще не все. Ежедневно вы теряете около 500 млн отмерших клеток кожи. А это — весьма аппетитная закуска для разнообразных микроскопических клещей. Сами по себе они не опасны, а вот продукты их жизнедеятельности могут вызвать самые разные аллергии и даже астму.