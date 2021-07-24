Дом
24.07.2021, 16:33

Как избавиться от комаров с помощью кофе. Так делают уже многие

 
Photo by Egor Kamelev from Pexels
Как известно, кофе — это не только превосходный тонизирующий напиток, который любят во всем мире, но еще и прекрасное народное средство от многих проблем. С помощью кофейного порошка убирают царапины с деревянных покрытий, используют кофейную гущу в качестве шампуня от блох и даже отучают питомцев пакостить в неположенном месте. Сайт Hi-Tech Mail.Ru нашел еще одно необычное применение и рассказал, для чего можно использовать кофе в фольге.

Что может испортить вам прекрасный летний вечер на открытом воздухе в кругу друзей? Конечно — назойливые комары, которые без конца пищат за ухом и хотят отведать вашей “кровушки”.

Скорее всего, вы не раз замечали, что эти кровососущие буквально чувствуют присутствие человека, окружая нас целым роем каждый раз, как только мы оказываемся наедине с матушкой-природой. И это действительно так. Самки комаров обладают довольно острым обонянием и могут почувствовать присутствие человека на расстоянии в несколько сотен метров.

Все дело в особых рецепторах, расположенных в их верхнечелюстных щупальцах. С их помощью комары способны распознать повышенную концентрацию углекислого газа в воздухе, который выделяют все млекопитающие.

Помимо углекислого газа, рецепторы комара чувствительны к молочной кислоте, содержащейся в нашем поту, поэтому вы также могли заметить, что когда мы потеем, комаров обычно становится еще больше. Почуяв повышенное содержание этих веществ в воздухе, комар летит навстречу потенциальному источнику пищи, пока, наконец, не достигнет своей цели.

Дополнительным триггером для атаки является тепло наших тел. Благодаря строению своего зрения, тепло, исходящее от человека, комар видит в виде ультракрасного облака, и когда сомнений для атаки не остается (хотя сомнениям у комара взяться неоткуда — у комаров отсутствует мозг), наступает его звездный час. Насекомое впивается в наше тело своим хоботком, впрыскивая под кожу свою обезболивающую слюну, которая, благодаря содержанию в ней специальных белков-антикоагулянтов, также снижает свертывание крови в месте прокола.

Как избавиться от комаров с помощью кофейного порошка

Так как снизить количество углекислого газа в процессе дыхания физически мы не можем, нужно каким-то образом постараться дезориентировать комаров, то есть обмануть их рецепторы. Вещества, с помощью которых это стало возможным, в науке называют репеллентами.

Существует ряд проверенных репеллентов, которые могут отпугивать комаров и нарушать работу их рецепторов. Как оказалось, в их числе находится и кофе.

Проведенные исследования показали, что запах кофе не только отпугивает насекомых, но и подавляет их естественное желание к размножению.

Как приготовить отпугивающее средство

Для того, чтобы насекомые не докучали вам во время вечерних посиделок, приготовьте из листа пищевой фольги небольшую емкость, сложив его в несколько раз и аккуратно подогните края таким образом, чтобы получилась небольшая тарелочка. Насыпьте в нее немного молотого кофейного порошка или высушенной кофейной гущи, а затем подожгите содержимое. Для этих целей можно также воспользоваться и любой жаропрочной посудой, которую вам не жалко испортить.

Поставьте приготовленную емкость неподалеку, и вы забудете о комарах до конца вечера. Кофе начнет медленно тлеть и источать сильный аромат, от которого ни один комар точно не придет в восторг.

Запах жженого кофе не только привнесет уют в атмосферу неспешных летних бесед, но и надолго отпугнет от вас всех кровососущих насекомых.

Как говорится, комар и носа не подточит!


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